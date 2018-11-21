21 Kasım 2018, 14:30
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Türkiye'nin C Grubu'ndaki Rakipleri 2 Aralık'ta Belli Olacak

Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu.

Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi'nde Türkiye C Ligi'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.
Bir sonraki Uluslar Ligi'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye;  Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3'ü ile aynı grupta yer alacak.
İrlanda Cumhuriyeti,Kuzey İrlanda,Aralık,Türkiye

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