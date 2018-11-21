Türkiye'nin C Grubu'ndaki Rakipleri 2 Aralık'ta Belli Olacak

<div>Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi'nde Türkiye C Ligi'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.</div><div></div><div>Bir sonraki Uluslar Ligi'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye; Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3'ü ile aynı grupta yer alacak.</div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div><div></div>