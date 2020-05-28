"Türkiye'nin çatısı"nda açan "kurt kulağı" göz kamaştırıyor

Ağrı Dağı'nın eteklerinde açan ve "kurt kulağı" olarak bilinen iris çiçekleri, görsel şölen sunuyor.

28.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:23

Ağrı Dağı'nın eteklerinde açan ve "kurt kulağı" olarak bilinen iris çiçekleri, görsel şölen sunuyor.

Dünyada nadir bölgelerde yetiştiği bilinen ve Türkiye'nin doğusunda da yetişen iris çiçeği, açtığı arazilere renk katıyor.

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Iğdır ve bölge illerinde yöre sakinleri arasında "kurt kulağı" adıyla anılıyor.

Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

’Türkiye’nin çatısı’nda açan ’kurt kulağı’ göz kamaştırıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel, Haber

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