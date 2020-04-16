Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

"Türkiye'nin çatısı"nda görsel şölen

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, üzerindeki karların yarıya kadar erimesiyle güzel görüntüler oluşturdu.

16.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:19
Türkiye 'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, üzerindeki karların yarıya kadar erimesiyle güzel görüntüler oluşturdu.
Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'ndaki karlar erimeye başladı.
Yaklaşık 6 aydır dağın üzerini adeta beyaz bir örtü gibi örten ve bölgede üzerindeki karların erimesi "yazın gelişi" olarak nitelenen Ağrı Dağı'ndaki karlar kısmen eriyince, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.
Vatandaşlardan İlteriş Kağan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baharın gelmesiyle Ağrı Dağı'nın eteğindeki karlar erimeye başladı. Dağın 2 bin 500 rakımına kadar bahar kendini gösteriyor." dedi.
Dağın eteklerindeki karın erimesiyle doğanın da uyanmaya başladığını aktaran Taşkınsu, "Tarım ve hayvancılık faaliyetleri de başladı. Artık doğa uyanıyor ve biz yazın geldiğini anlıyoruz. Havanın açık olması ve doğanın canlanmaya başlamasıyla Ağrı Dağı heybetli yüzünü ortaya çıkardı." diye konuştu.
Ağrı Dağı, 2 bin 500 metresine kadar eriyen karlı manzarasıyla adeta görsel şölen sundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı Dağı, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››'Türkiye'nin çatısı'nda görsel şölen - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Euroleague sekizli finalle tamamlanabilir - Haber 14:10: Yenişehir'de korona virüs önlemleri arttırıldı - Haber 14:10: Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalara tohum atıyor - Haber 14:10: Bursa'da ucuz balık tüketim kampanyası başladı - Haber 14:10: BM'den İdlib'e 63 tır insani yardım - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi