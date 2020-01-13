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Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı

Türkiye, geçen yıl 869 milyon 803 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek, bu sektörde 2018'den sonra tüm zamanların ikinci en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

13.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:06Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı
, geçen yıl 869 milyon 803 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek, bu sektörde 2018'den sonra tüm zamanların ikinci en yüksek dış satım rakamına ulaştı.
AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2019 yılını 30,6 milyar dolarlık dış satımla kapattı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekicinin dış satımı, geçen sene 2018'e kıyasla yüzde 4,82 azalsa da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci dönemi olarak kayıtlara geçti.
En fazla ihracat , ve Polonya'ya
Türkiye'de üretilen çekiciler, geçen sene çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. Bu ülkelerin başında ise yüzde 64'lük payla Almanya, Fransa ve Polonya geldi.

Almanya'ya 318 milyon 431 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan dış satımda 2018'e göre yüzde 13'lük düşüş görüldü.
Almanya'nın ardından en fazla çekici Fransa'ya satıldı. Bu ülkeye 120 milyon 916 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Sıralamada 3'üncü olan Polonya'ya ise 118 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Irak ve Çekya'ya dış satımda artış
Irak'a 2019'da yapılan çekici ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 119,74 artarak 19 milyon 444 bin dolara yükseldi.
Bu ülkeden sonra en fazla dış satım artışının yaşandığı Çekya'ya ihracat 2018'de 15 milyon 875 bin dolar iken, geçen yıl yüzde 53,49 yükselişle 24 milyon 367 bin dolara çıktı.
Çekici ürün grubunda son 10 yılın ihracat rakamları şöyle:
YılSatış (milyon dolar)
201074,1
2011148,9
201273,6
201373,6
201443,1
201553,6
2016318
2017439
2018914
2019869

Almanya, İhracat, Türkiye, Fransa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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