Türkiye'nin çınarları, gençler için anılarını paylaşacak
Anadolu Öğrenci Birliği, "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi" yarışması kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların, hayatlarındaki önemli bir hatırayı gençler için kaleme almasını talep ediyor.
02.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:48
Anadolu Öğrenci Birliği, "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere Projesi" yarışması kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların, hayatlarındaki önemli bir hatırayı gençler için kaleme almasını talep ediyor.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, "Haydi, Anılarını Yaz Bizimle Paylaş" temasıyla düzenlenen yarışmayla sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile gönül köprüsü kurulması, onların duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bir zeminin oluşturulması amaçlanıyor.
Konu sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek ve 1000 iyi eser kişiye özel kitapçık olarak yayımlanacak.
Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye "www.kocacinar.org" adresinden ulaşabilecek.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, "Haydi, Anılarını Yaz Bizimle Paylaş" temasıyla düzenlenen yarışmayla sokağa çıkma yasağı bulunanlar ile gönül köprüsü kurulması, onların duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bir zeminin oluşturulması amaçlanıyor.
Konu sınırlamasının olmadığı yarışmaya başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek ve 1000 iyi eser kişiye özel kitapçık olarak yayımlanacak.
Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgiye "www.kocacinar.org" adresinden ulaşabilecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Anadolu Öğrenci Birliği, Genç, Güncel