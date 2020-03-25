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Türkiye'nin Corona Virüsüne Karşı Gizli Silahı: Kolonya

Türkiye'de kolonyaya yönelik talep, Corona virüsü salgıyla beraber beklenmedik oranda arttı.

25.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:47
Türkiye 'de kolonyaya yönelik talep, Corona virüsü salgıyla beraber beklenmedik oranda arttı. Türkiye'deki ilk Corona virüsü vakasının açıklanmasından kısa bir süre önce büyük kentler başta olmak üzere ülke genelinde kolonya her yerde yok sattı Türkiye’nin Corona Virüsüne Karşı Gizli Silahı: Kolonya

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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