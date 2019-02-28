Türkiye'nin Denize En Yakın Kayak Merkezine Ziyaretçi Akını

Kaynak: DHA

ORDU'nun Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda iki yıl önce hizmete giren Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 65 milyon TL'ye kurulan, kar yağmayınca geçen sezonu boş geçiren merkezde, bu yıl kar yağışının yoğun olmasıyla yüzler güldü. Haftanın her günü tesise giden vatandaşlar, eğlenerek karın tadını çıkarıyor.?Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Kasım 2017'de, 65 milyon TL'ye kurulan; sosyal donatı alanları, 2 telesiyej, kayak okulu, konuk evi ile 150 araçlık otoparkın yer aldığı tesiste geçen yıl yeterli kar yağmayınca sezon boş geçti. Bu yıl ise yaylada kış mevsiminin karlı olması, kayak severlerin yüzünü güldürdü. Haftanın her günü tesise giden vatandaşlar, muhteşem doğada eğlenerek karın tadını çıkarıyor.TESİSE 1 SAATTE ULAŞIM SAĞLANIYORKabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, tesisin Türkiye'nin denize en yakın kayak tesisi olduğuna dikkat çekerek, yaz mevsiminde olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin artık kışın da yaylaya rağbet gösterdiğini söyledi. Kent merkezine 53 kilometre uzaklıktaki Çambaşı Yaylası'na 1 saatte ulaşım sağlandığını hatırlatan Başkan Kaya, "Kayak merkezimiz, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra bölgemize yapılan en önemli büyük yatırımlardan bir tanesi. Yaylamız ve obalarımız yaz aylarında özellikle Arap turistler tarafından yoğun ziyaret ediliyor. Yaylamız, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylaları birleştiren 'Yeşil Yol' ağında bulunuyor. Yaylamızın ortasından 'Yeşil Yol' hattının geçmesiyle buraya son yıllarda rağbet daha da arttı. İnşallah kış turizmiyle, tesisimizle daha çok turist çekeceğiz. Çalışmaları süren Çambaşı yaylamıza ulaşımı sağlayan yol çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgemizde büyük eksikliği gidermiş olacağız" dedi.'İKİNCİ ETABINI DA YAPACAĞIZ'Kayak merkezinin hizmete açılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Kaya, "Kayak merkezi bu yıl Büyükşehir Belediyemize bağlı ORBEL şirketi üzerinden yönetiliyor. Bu sene kapasitenin çok yoğun olacağını düşünmüştük ama, kat kat fazla talep oldu. Önümüzdeki yıla eksiklikleri tamamlayacağız. Yeni sezona hazırlıkları sürdüreceğiz. Kayak merkezinde kar kalınlığı güzel, kar yağışıyla birlikte yoğun ilgi gördü. Yaylada kar şenliği yaptık, binlerce aracın katıldığını belirledik. Yoğun bir ilgi var. Hafta sonları yaylayı 15 bin kişi ziyaret ediyor. Turların hafta içi de rağbet gösterdiğini görüyoruz. Hafta sonu olan yoğunluk artık, hafta içleri de olmaya başladı. İnşallah yolumuz ve otellerimizin bitmesiyle kayak merkezimizin ikinci etabını da yapacağız" diye konuştu. - Ordu