Türkiye'nin desteği ile Bangladeş'te 1 milyon öğrenciye Kur'an-ı Kerim dersi

Türkiye- Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bangladeş'te açılan Kur'an Kursu projesi kapsamında 2023 yılına kadar 1 milyon öğrenciye Kur'an-ı Kerim öğretilecek.

Türkiye-Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bangladeş'te tarihin en büyük Kur'an kursu projesine imza attı. Fatih Sultan Mehmet'in adının konduğu proje ile 7'den 70'de kadar her yaştaki Bangladeşli vatandaşın Kur'an-ı Kerim okuması teşvik edilecek. Her yıl en az 100 bin öğrenciye Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin hedeflendiği proje kapsamında ilk olarak uygun olarak bölgelerde yüz yüze, salgın sürecinde ise online olarak ders verilecek.

Ülkenin belli yerlerinde kurulan Kuran-ı Kerim kurslarında çocuklar sabah saatlerinde yüz yüze Kuran-ı Kerim dersi alabilecekken çekilen ders videosu ise sosyal medya aracığıyla büyüklere ulaştırılacak. Kurulan grup sistemiyle verilecek derse katılan her öğrenci, 27 saatlik eğitim görerek Kuran-ı Kerim okumayı öğrenecek. İlk olarak Cox's Bazar'da başlatılan ve yüz yüze gerçekleştirecek eğitime katılacak her öğrenciye bir adet Kuran-ı Kerim ve rahle hediye edilecek. Söz konusu projenin Bangladeş'in her köşesine kadar ulaştırılması planlanıyor.

"Okunan her ayetin anlamını da öğreteceğiz"

Cox's Bazar kentinde Fatih Sultan Mehmet Mektebi Kuran-ı Kerim kursunun açılışında Bangladeşliler, yerel yetkililer ve siyasi parti liderleri yer aldı. Açılışta 60 çocuğa Kuran-ı Kerim ve rahle hediye edildi. Türkiye-Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucusu Shihab Ahmed yaptığı açıklamada, "Biz Bangladeş'in en büyük Kuran-ı Kerim kursu projesine imza attık. Burada öğrencilerimize hem yüz yüze hem de dijital ortamlarda eğitim verilecek. Yüz yüze yaptığımız ders sırasında çektiğimiz videoları büyüklere de ulaştırmak için sosyal medya ortamlarında bulunduracağız" dedi. Ahmed, "Kursun önemli bir özelliği ise sadece okumayı öğretmiyoruz, aynı zamanda okunan her ayetin anlamını da öğreteceğiz. Biz burada ilk olarak çocuk ve yetişkinlerden oluşan 6 gruba ders vermeye başladık. Her grupta her ay 120 kişi ders alacak" ifadelerini kullandı. Ahmed, 2023 yılına kadar yüz yüze ve dijital olarak 1 milyon öğrenciye Kuran-ı Kerim dersi verilmesinin planlandığını belirtti.

"Bangladeş-Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisini daha da artıracak"

Bangladeş'te gerçekleşen açılışa Türkiye'den video konferans yöntemiyle olarak katılan Ahmed, "Bu proje Bangladeş-Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisini daha da artıracak. Bangladeş'in her köşesine kadar Kuran-ı Kerim'in ilmi dağıtılacakken, güçlü Türkiye'nin mesajı taşınacak. Projemizin adında Komutan Fatih Sultan Mehmet'in isminin olmasının nedeni ise şu anda dünyada en çok konuşulan Ayasofya'yı da Bangladeşli vatandaşlara iletmektir" dedi.

Açılışta edilen duada vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye de teşekkür etti. - DAKKA