Türkiye'nin Dijital Hava Yolu Pegasus'a Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülü

Ana hedefi misafir deneyimini sürekli olarak iyileştirmek olan Pegasus, 20 Kasım 2018 Salı günü Amsterdam'da gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından katılan bağımsız jüri değerlendirilmesiyle sonuçlanan ödül töreninde, birincilik ödülüyle Türk sivil havacılığını uluslararası alanda gururla temsil etti.

Pegasus Hava Yolları Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın: "En öncelikli hedeflerimizden biri, misafirlerimizin seyahat deneyimini uçtan uca ele alarak hayatlarını kolaylaştırmak. Seyahati bir bütün olarak görerek, planlama aşamasından tamamlanana kadarki tüm adımları teknolojinin getirdiği kolaylıkları da dahil ederek iyileştirmeye odaklandık. Dünyanın dört bir yanından en iyi müşteri, dijital ve çalışan deneyimini sunan uygulamaları ödüllendirmek üzere tasarlanan Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında aldığımız 'Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim' kategorisi birincilik ödülü de etkin çalışmalarımızın gurur verici bir sonucudur. Misafir deneyimini her geçen gün daha da iyileştirmeye ve Türk sivil havacılık sektörünü, bu ve benzeri uluslararası arenalarda gururla temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.