Türkiye'nin Dinlenme Amaçlı İlk Biyolojik Göleti Yapılacak"

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Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin dinlenme amaçlı ilk biyolojik göletinin Erzurum'da yapılacağını, tesisin ülke ekonomisine ve turizme katkı sağlayacağını belirtti.Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, sanayileşme ve şehirleşmenin yoğun temposunda insanların boş zamanını değerlendirebilmesi, yenilenmesi, yüksek motivasyonla günlük yaşama dönebilmesi amacıyla rekreasyon alanlarının her geçen gün daha büyük önem taşıdığını vurguladı.Türkiye'nin dinlenme amaçlı ilk biyolojik göletinin Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapılacağını bildiren Aydın, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin Aziziye depolaması alanını ziyaret etmeden gitmeyeceğini kaydetti.Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:"Şehrin görünen yüzü olacak bu projeyle, yoğun ve ağır geçen kış şartlarından bunalan Erzurumlu vatandaşlarımız, devasa bir sosyal yaşam alanıyla adeta nefes alacak. Yüzey alanı ve depolama yönüyle Erzurum'da yapımı devam eden, ülkemizin ilk rekreasyon amaçlı göletiyle kent modern bir tesise kavuşacak. Şehrin turistik mekanları arasında yerini alacak tesis, ülke ekonomisine ve kentin turizmine katkı sağlayacak."Aziziye depolaması projesine ilişkin bilgi veren Aydın, "Projeyle 670 dönümde inşa edilecek geomembran kaplı biyolojik göletin toplam depolama hacmi 90 bin metreküp, maksimum göl alanı 85 bin metrekare, göl uzunluğu ise bin 115 metre olacak." ifadesini kullandı.