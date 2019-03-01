Türkiye'nin Doğal Gaz Tüketimi 2018'de Yüzde 8,28 Azaldı

Türkiye
'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı "2018 Aralık
Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'de 2017'de 53 milyar 322 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalışla 48 milyar 907 milyon metreküpe indi.
Bu dönemde, doğal gaz ithalatı da yüzde 8,85 azalarak 55 milyar 249 milyon metreküpten 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.
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Aralık, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com