Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye'nin ikindi sondaj gemisi Yavuz'u, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Kocaeli'den uğurladı. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih'in yanında görev yapacak Yavuz'un, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi enerji denkleminin içinde tutacak çok önemli atılım olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Türkiye, Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacaktır. Ülkemiz, Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüğünü de görüyoruz. Yavuz'u yine bu amaçla çok önemli bir görevi yerine getirmek için bugün Kocaeli'nden uğurladık" açıklamasını yaptı.

"GÜZEL HABERLERİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Yavuz sondaj gemisinin dış politikadaki önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Gerek Yavuz, gerekse Fatih'le hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de ülkemizin enerji ihtiyaçlarına cevap verecek sondaj çalışmalarını yürütecek. Bu iki sondaj gemisiyle tüm dünyaya bu alanda biz de varız demiş olduk. Şunu belirtmem gerekir ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı asla sorgulanamaz. Bugün bunun olamayacağını gösteriyoruz. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinden güzel haberleri alacağımıza da inanıyorum. Bu vesileyle Yavuz sondaj gemisinde çalışacak tüm çalışanlara sağlık ve başarılılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.