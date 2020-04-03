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Türkiye'nin dört kültürel değeri daha UNESCO yolunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu olmak üzere 4 kültürel değerin, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulundu.

03.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:10
Türkiye'nin dört kültürel değeri daha UNESCO yolunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu olmak üzere 4 kültürel değerin, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında UNESCO nezdinde gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu olmak üzere toplam 4 unsurun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulunuldu.
Ulusal aday dosyası olarak "Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı", ortak olarak da Türkiye'nin moderatörlüğünde Azerbaycan ile "Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü" ve "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı", Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile "Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği" dosyalarını UNESCO'ya sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, UNESCO nezdinde etkin olarak gerçekleştirilen somut olmayan kültürel mirasın korunması çalışması ile kültürel değerlerin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini kaydetti.
Kayıtlı unsur sayısı 20'ye çıkacak
Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf 178 ülke içerisinde 18 unsur ile listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor.
Jamaika'nın başkenti Kingston'da bu yıl 30 Kasım - 5 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda daha önce sunulan iki unsurun daha listeye eklenmesi ile sayının 20'ye ulaşması bekleniyor.
Bu dosyaların, Türkiye'nin moderatörlüğünde İran, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte ortak dosya olarak sunulan "Minyatür Sanatı" ile Kazakistan ve Kırgızistan ile sunulan "Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala/Köçürme" olması planlanıyor.

Kaynak: AA

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