Türkiye'nin dünyaya denizden açılan kapısı

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit F. Şahenk ev sahipliğinde ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin katılımıyla gerçekleştirilen Galataport İstanbul tanıtım toplantısının açılış konuşmasını Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan yaptı. Akhan konuşmasında, "2014 yılında çıktığımız bu yolculukta artık geri sayıma başladık. Projemizin 2020'nin ikinci çeyreğinde açılacak olmasının heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit F. Şahenk de "Galataport İstanbul Türkiye ve İstanbul için bir pırlanta, Doğuş Grubu için ise bir ustalık dönemi eseridir. Yılda 7 milyonu yabancı turist 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin m2'lik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek" dedi.

Projenin ortaklarından Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ise "Galataport İstanbul; her yönüyle şehre değer katacak, bununla da kalmayıp "İstanbul'u yaşamayı" sağlayacak yeni bir destinasyon olacak" diye konuştu.

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding'in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesi için geri sayım başladı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan simge proje, 2020'nin ikinci çeyreğinde açılıyor. Galataport İstanbul, dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden biri olarak yepyeni bir destinasyon haline gelecek.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akhan'ın açılış konuşmasını yaptığı, projenin detaylarının ilk kez paylaşıldığı toplantı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit F. Şahenk'in ev sahipliğinde ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin katılımıyla gerçekleşti.

Tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit F. Şahenk, Galataport İstanbul'u "Türkiye ve İstanbul için bir pırlanta, Doğuş Grubu için ise bir ustalık dönemi eseri" olarak niteleyerek şöyle devam etti:

"Eminim bugüne kadar İstanbul'a bu noktadan hiç bakmamıştınız. Şehrimizin en büyüleyici noktalarından biri uzun yıllardan bu yana bizlere kapalıydı. İşte Galataport ile birlikte güzel İstanbul'umuza bambaşka bir açıdan daha kavuşmuş oluyoruz. 2013 yılında o zaman ki adıyla Salıpazarı Kruvaziyer Liman ihalesine girerken de ana amacımız tarihi yarımadanın bir uzantısı olan, Boğaz'ın bu eşsiz sahil şeridini İstanbullulara ve şehrin tüm ziyaretçilerine kazandırmaktı. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km'lik sahil şeridi halka açılıyor. İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz Galataport, 2020'de kapılarını açıyor.

Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, şehrin en tarihi ve kültürel açıdan zengin kısmında mürettebat dahil yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak bir kruvaziyer limanı inşa ettik. Bir 'ana liman' olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek. Yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak. Sonuç olarak İstanbul'un yeni ve modern yüzü, geçmişle bağını koparmadan dünyada eşi benzeri olmayan bir görsellik üzerinde bir araya geliyor."

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ise Doğuş Grubu ile birlikte bu projede olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Galataport İstanbul, ziyaretçilerine pek çok alanda farklı deneyimler sunarak şehrin sosyal yaşamını değiştirecek bir yatırım. Projemiz açıldığında 200 yıldır erişime kapalı olan sahil şeridi, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere adeta bir zamanda yolculuk deneyimi yaşatacak. İşte bu yüzden Galataport İstanbul bir liman projesi olmanın ötesinde anlamlar taşıyor" dedi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüsnü Akhan da "1.2 km sahil şeridinde yer alan Galataport, bir zamanlar İstanbul'un ticaret merkezi olan Karaköy'e eski ruhunu tekrar kazandıracak. Bu projeye Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla imza atmak bizler için bir gurur vesilesidir. Galataport İstanbul, kültür-sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak" dedi.

1.7 milyar dolarlık yatırım

İhale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje; Boğaz kenarında 1.2 km'lik sahil şeridini kapsıyor. Galataport İstanbul ile birlikte şehir, bölgenin doğal dokusuna uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı, yerli ve yabancı turistlerle İstanbulluların bir arada olacağı önemli bir yaşam alanına kavuşacak. Yeni terminal binası ise zemin altında yenilikçi bir teknoloji ve eşsiz bir tasarımla planlandı.

Yılda 25 milyon ziyaretçi çekecek

Yenilenen tarihi liman, İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı olacak. Liman, 3 geminin bağlanmasıyla günde 15.000 yolcuya ve mürettebata hizmet verebilecek kapasiteye göre planlandı. Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat dahil yaklaşık1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul'u ziyaret edeceği öngörülüyor. Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin Türkiye'nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar ABD Doları civarında olacağı hesaplanıyor.

Projede yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası planlanıyor. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52.000 metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise yaklaşık 43.000 metrekareden oluşuyor.

Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da yeniden İstanbul'un en önemli meydanlarından birine dönüştürülüyor. Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı 2 müze ve ortalarında yer alan 14 bin m2'lik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek. Bu alan İstanbul'un ilk müze meydanı olmakla birlikte, sene boyunca özel bir etkinlik planlamasıyla sürekli yaşayan bir alan olacak.

Dünya turizm devinden 177 odalı otel

1928'de kurulan ve dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda yer alan Hong Kong menşeili Peninsula Grubu, adıyla örtüşen bir şekilde İstanbul'da tarihi yarımadanın tam karşısında yeni otelini açıyor. Peninsula Grubu sadece işletmeci olarak değil aynı zamanda %50 oranında yatırımcı olarak girdiği Peninsula İstanbul projesiyle Galataport İstanbul'a ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacak.

5000 kişiye istihdam imkânı

Galataport İstanbul, içeriğinde barındırdığı pek çok farklı faaliyet alanı ve yatırım ile sadece Türkiye ekonomisine değil ülke turizmine de önemli katkıları olacak bir proje. Galataport, en yoğun döneminde, inşaat yüklenicileri ile birlikte 5000 kişiye istihdam sağlıyor. Projenin hayata geçmesinin ardından ise planlama kapsamında bulunan kruvaziyer terminalinin, yerel ve dünya lezzetleri sunan kafelerin ve restoranların, ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak mağazaların, otelin, ofislerin ve yüksek kapasitedeki otoparkın açılmasından sonra ise yaklaşık 4500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.