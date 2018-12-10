Türkiye'nin E-devlet Tecrübesi Azerbaycan'la Paylaşıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türksat
iş birliğinde, Azerbaycan
heyetiyle e-devlet alanındaki tecrübeler paylaşıldı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum Türksat'la iş birliğinde, Türkiye
'nin e-devlet alanındaki deneyiminin aktarılması, Azerbaycan'da e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi, kalitesinin yükseltilmesi, kapsamının ve içeriğinin genişletilmesi amacıyla Azerbaycan e-devlet heyetine yönelik tecrübe paylaşım programı düzenledi.
Program kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde faaliyet gösteren E-Devlet Geliştirme Merkezi heyeti Türkiye'de görevlendirilerek üyelerin e-devlet uygulamaları çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşların deneyimlerini yerinde incelemeleri ve uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunmaları sağlandı.
Program çerçevesinde ilgili heyetle e-devletin altyapısı ve kurumsal mimarisi, e-devleti yöneten kurum ve yetkileri, bilgi sistemlerinin oluşturulması ve veri yönetimi alanında mevzuat, e-hizmetlerin, bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, elektronik belge yönetim sistemi, e-yargı uygulamaları, coğrafi bilgi sistemleri, e-sağlık hizmetleri gibi konularda tecrübe paylaşıldı.
Heyet, Türkiye'nin e-devlet kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresi özelinde sunulan hizmet ve çözümler odaklı Türksat kurumsal deneyimlerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı
, Ticaret Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen e-devlet uygulamalarıyla ilgili de tecrübe edindi.
Böylece heyet personeli, kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda vatandaş odaklı sunumuna dair süreçler başta olmak üzere Türkiye'nin e-devletle ilgili pratiği, standartları ve hukuki düzenlemelerine ilişkin deneyimlerini yerinde öğrenmiş oldu.
Vatandaşların pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, tapu ile arşiv, nikah, ikamet ve çalışma izni alması başta olmak üzere kamu hizmetlerini tek çatı altında sunan ASAN Hizmet, Azerbaycan'ın e-devlet kapısı "www.e-gov.az" ve diğer elektronik kaynaklar üzerinden vatandaşa 400'ü aşkın e-hizmeti ulaştırıyor.
Türksat,Türkiye,Azerbaycan
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:33