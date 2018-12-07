Türkiye'nin E-İhracat Yol Haritası Çizilecek

DHL Express'in isim sponsoru olduğu, World eCommerce Forum tarafından düzenlenen "DHL Uluslararası E- İhracat Konferansı" (DHL International Cross Border eCommerce Summit in EurAsia), Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı olarak Türkiye'nin tüm e-ticaret ekosistemini bir araya getirecek.

"E-İhracat Odaklı Yenilikçi Ekonomi" temasıyla 12 Aralık tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansta Türkiye'nin hızla büyüyen uluslararası e-ticaret pazarında hak ettiği payı alması için e-ihracat yol haritası çizilecek.

İlgili bakanlıkların yetkililerini, sektör temsilcilerini ve meslek kuruluşlarını bir araya getirecek konferansın açılış konuşmalarını DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen ve World eCommerce Forum CEO'su Ömer Nart gerçekleştirecek. DHL Express Global Satış Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leendert Van Delft "Potansiyelinizi Maksimuma Çıkartın" temalı bir sunum gerçekleştirirken, DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan ise "E-Ticaretin Altın Kuralları"nı katılımcılarla paylaşacak.

Konferans e-ticaret girişimcileri ve üreticiler için altyapılarını ve e-ihracat vizyonlarını geliştirmeleri, yurtdışındaki e-ticaret siteleriyle bağlantılar kurarak ticari hacimlerini artırmaları konusunda yol gösterici olacak. E-ihracat fırsatlarının ve bu süreçteki destek mekanizmalarının ayrıntılarıyla ele alınacağı konferansta ihracatçı firmalara gelişmiş pazarlardaki e-ticaret siteleriyle birebir görüşme fırsatları da sunulacak.