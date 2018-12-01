Türkiye'nin Efesi: 32 Dev Adam

Başkan Şenol, "İzmir sadece zeybek oynarken diz çöker. Çok mutlu, çok gururluyuz" diye konuştu

Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun (THOF) düzenlediği Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Ankara'da düzenlenen şampiyonada 'Geleneksel Düzenlemeli Dal' kategorisinde rakiplerini geride bırakan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 'İzmir Yöresi' oyunlarıyla ülke şampiyonu oldu. Ekip ikinci kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluk ve gururunu yaşadı.

'Efelenmeden, Efelerin ruhuyla'

Yarışma boyuca ekibi yalnız bırakmayan, Ankara'ya giderek ekibi destekleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Belediyemizin Halk Dansları Topluluğu "32 Adam" ikinci kez şampiyon olarak yine tarih yazdı! İzmir Zeybeği ile Ankara'nın soğuk akşamını ısıtan çocuklar! Sizinle gurur duyuyorum... Efe'lenmeden, Efe'lerin ruhunu, dik duruşunu gösteren gençler hepinize teşekkür ediyorum. Herkes bilsin ki İzmirliler olarak bizler sadece zeybek oynarken diz çökeriz! Kordon'da diz kıra kıra zeybek oynamayı hayal edenler! Ankara'dan talimatla İzmir'e gelenler. Biz sizin hayalinizi çoktan gerçekleştirdik. Ne mutlu bize bu gururu yaşatan gençlerimize..." diye konuştu.

Şampiyon ekiple birlikte kupayı kaldıran Başkan Şenol toplulukla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan 32 adam turnuvanın finali öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ederken Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.