Türkiye'nin eğitim haritasında göze çarpan iki şehir: İstanbul ve Tunceli

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde öğrenci ve öğretmen en çok İstanbul'dayken en az da Tunceli'de bulunuyor. Buna rağmen liselere giriş sınavında (LGS) Tunceli, en başarılı ikinci il olarak öne çıkıyor. İstanbul'da öğretmen başına 20 öğrenci düşerken Tunceli'de bir öğretmene 10 öğrenci düşüyor.

Türkiye'nin en büyük veri kataloğuna sahip olan şirket 30'dan fazla kaynağı kullanarak analiz yapıyor. Okulların açılmasıyla eğitim sektörünü mercek altına alan Maptriks, Türkiye'deki eğitim kurumlarını inceledi.

EĞİTİMDE GÖZE ÇARPAN İKİ ŞEHİR: İSTANBUL VE TUNCELİ

Türkiye'deki toplam öğrenci sayısı 16.544.407 toplam öğretmen sayısı ise 1.026.026. Maptriks'in araştırmalarına göre ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde iki şehir öne çıkıyor: İstanbul ve Tunceli. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyeleri ayrı ayrı incelendiğinde en çok öğrenci ve öğretmen İstanbul'dayken en az öğrenci ve öğretmen Tunceli'de bulunuyor. İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde toplam 2.945.700 öğrenci ve 149.900 öğretmen bulunurken Tunceli'de 9.252 öğrenci ve 879 öğretmen var.

İSTANBUL'DA ÖĞRETMEN BAŞINA 20, TUNCELİ'DE 10 ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR

Öğretmen ve öğrenci açısından en kalabalık il olan İstanbul'da öğretmen başına yaklaşık 20 öğrenci düşerken en az öğretmen ve öğrencinin bulunduğu Tunceli'de bir öğretmene 10 öğrenci düşüyor. Türkiye geneline bakıldığında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16. Başarı sıralamasına bakıldığında ise 2019 yılında yapılan LGS'de toplam net sayısı baz alınarak yapılan değerlendirmede, Tunceli, en başarılı illerde ikinci sıradayken İstanbul 42. sırada yer aldı.

ÖZEL OKUL ARTIŞINDA İSTANBUL, ANKARA, BURSA ÖNDE

Resmi, özel okul dağılımlarına bakıldığında ise İstanbul her üç okul türünde de (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) en çok özel okulu bulunduran şehir olarak öne çıkıyor. İstanbul'da 2.045 özel okul bulunurken Artvin, Ardahan, Muş (ilkokul), Bilecik, Artvin, Ardahan (ortaokul), Bayburt, Ardahan, Kilis'te (ortaöğretim) özel okul bulunmuyor. Maptriks'in yaptığı 2016-2019 yılları arasındaki son 3 yıllık incelemede özel okullardaki artışta İstanbul öne çıkıyor. 2016'da 1.585 olan özel okul sayısı 2019'da 2.045 olmuş. Aradaki fark 460. İstanbul'u artan 212 okul ile Ankara ve 115 ile Bursa takip ediyor.

ERZURUM'DA 121 İLKOKUL KAPANDI

İlkokul düzeyinde 2016-2019 yılları arasında karşılaştırma yapıldığında azalan okullar da dikkat çekiyor. İlkokul sayısında azalışın en fazla olduğu iller: Erzurum 121, Diyarbakır 110, samsun 83, Kahramanmaraş 80, Sivas 61. Türkiye genelinde toplam okul sayılarına bakıldığında son 3 yıl içinde ilkokullarda azalma, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindekilerde artış görülüyor. 2016'da toplam ilkokul sayısı 26.522 iken 2019'da bu sayı 24.739'a düşmüş.

Eğitim alanında öğrencilerin başarılı olabilmesi ve daha iyi bir eğitim alabilmeleri için dersliklerdeki toplam öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi o ile ait parametrelerin büyük önem taşıdığını belirten Maptriks CEO'su Akgün Karlıbel, uzun yıllardır eğitim alanında öne çıkan bir il olma özelliğine sahip olan Tunceli'ye bakıldığında, bu konulara yönelik yapılan iyileştirmeler ile eğitimde başarının sağlandığı görüldüğünü söylüyor: "2018-2019 eğitim istatistiklerine göre Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az Tunceli'de. Okul sayılarındaki değişimin yüksek olduğu illerde son 3 yıl içerisindeki çocuk nüfusu, göç hızı, eğitim harcamalarının toplam tüketim harcamaları içerisindeki payı gibi verilerdeki değişimler araştırıldı. Örneğin ilkokul sayısında azalışın en fazla olduğu il olan Erzurum'da 2016 yılında 0-14 yaş grubu çocuk nüfusu 204.201 iken, 2019'da bu sayı 189.982'ye düşmüş. Sivas ilinin 2015-2016 döneminde aldığı göç 22.966 iken, 2017 - 2018 döneminde aldığı göç 45.861'e yükselmiş. Eğitim hizmetleri harcamasının (TL/Ay) ortalama hane harcaması (TL/Ay) içerisindeki payı incelendiğinde Diyarbakır, Kahramanmaraş, Samsun'da yüzde 1, Erzurum ve Sivas'ta ise yüzde 2 oranında olduğu görülüyor."