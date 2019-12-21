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Türkiye'nin ekonomi gündemi, Londra'da masaya yatırıldı

Türkiye ve İngiltere'de doğru yatırım kanalları, girişimciler için ülkeler bazında vergi uygulamaları ve ekonomi gündemi Londra'da masaya yatırıldı.

21.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:46 Türkiye'nin ekonomi gündemi, Londra'da masaya yatırıldı
ve İngiltere'de doğru yatırım kanalları, girişimciler için ülkeler bazında vergi uygulamaları ve gündemi 'da masaya yatırıldı.

Leyra UK tarafından hayata geçirilen toplantıda, William Hancock, televizyoncu Aslı Şafak, Tülin Hamit ve Damla Toker gibi konuşmacılar iki ülkenin ekonomi ve finans konularını katılımcılarla ile paylaştı.

Londra'da yaşayan Türklerin yanı sıra Türkiye'nin ekonomik geleceğini merak eden yabancı yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği toplantıda; dünyanın yeniden üretime dönmesi ve bunun da unutulmaya yüz tutmuş olan tarım ile yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Nilgün Çolak ve Çiğdem Beyköylü'nün girişimleri ile gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara her iki ülkenin yatırım olanakları tüm detayları ile paylaşıldı. - İSTANBUL

Ekonomi, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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