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Türkiye'nin ekonomisi Maltepe'de ele alınıyor

Maltepe'de 'Ekonomide Yeni Arayışlar' temasıyla gerçekleştirilen Maltepe Ekonomi Forumu başladı.

30.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:32Türkiye'nin ekonomisi Maltepe'de ele alınıyor
'de 'Ekonomide Yeni Arayışlar' temasıyla gerçekleştirilen Maltepe Ekonomi Forumu başladı. ekonomisinin bugünü ve yarını, foruma katılan konunun uzmanı ekonomistler tarafından ele alındı.

Maltepe'de düzenlenen program ile Maltepe Ekonomi Forumunun açılışı gerçekleştirildi. İki gün sürecek olan forumun ilk gününe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt İmamoğlu gibi isimler ile çok sayıda ekonomist katıldı. 'Ekonomide Yeni Arayışlar' temasıyla düzenlenen programda, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ile geleceği tartışıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, programda yaptığı konuşmada, "Bu haftasonu burada konusunda uzman olan bir çok konuğumuzla bir arada olacağız. Takdir dersiniz ki bir belediye başkanının görevi sadece sokakları süpürmek, çöpleri almak, parkları sulamak yereldeki hizmetleri gerçekleştirmek değildir. Aynı zamanda seçilmiş olduğu ilçesinde halkın teveccühünü alarak seçilen meslektaşlarımızın da siyaset ve ekonomiyle ilgili söylemlerinin olması gerektiğine inanırım. İki gün sürecek olan bu toplantılara katılan, emek veren, yurtdışından gelen, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen bütün arkadaşlarımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Toplantının sonrasında çalışmalarımızı bir kitaba dönüştürerek burada olamayanlara da bunu ulaştırmayı hedefliyoruz.

Biz yerel yönetimler olarak sadece Ankara'daki siyasi partilerin, hükümetlerin, bakanların verdiği kararları değil, belki buralardan çıkacak olan önemli fikirler ve düşünceler de onların alternatifi olabilir. Onlara farklı görevlerle katkı sunmuş olacağız" dedi.

Başkan Ali Kılıç'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, katılımcılar sahnede yerlerini alarak ekonomi alanında farklı konular hakkında tartıştı. - İSTANBUL

Ali Kılıç, Türkiye, Ekonomi, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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