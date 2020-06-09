Türkiye'nin en büyüğü açılıyor

Sivas'ta Covid-19 nedeniyle kapatılan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte Cumartesi günü açılıyor.

Türkiye'nin en büyüğü açılıyor
09.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:22
Sivas'ta Covid-19 nedeniyle kapatılan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı normalleşme süreciyle birlikte Cumartesi günü açılıyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında ülkemizde de bir çok tedbir alınmış ve canlı hayvan pazarları da kapatılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı da bir süredir kapalı konumdaydı. Normalleşme süreci ile birlikte Sivas Valiliği İl Pandemi Kurulu Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarının açılmasına karar verdi. Şartların yerine getirilmesi ile birlikte 200 bin metrekare alana sahip Şarkışla Canlı Hayvan Pazarının Cumartesi günü açılması planlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, şartların yerine getirilmesi ile birlikte hayvan pazarlarının açılacağına değinerek, "Ülkemizde Covid-19 başlayalı iki şey çok önemli oldu. Bir sağlık, iki tarım. Artık tarım onun önüne geçmeye başladı. Sokağa çıkma yasakları başlayınca millet tamamen marketlere gitti. Bu ülkede tarımda kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Dünyada bu hastalık başladığı anda herkes ihracatını ithalatını kapattı. Tarımın ne kadar önemli olduğunu korona virüsten dolayı dünya anlamış oldu. Artık kimse buğdayını, mercimeğini, nohudunu vermiyor. O zaman bize ne düşüyor, çiftçimize bu ülke topraklarını ekip biçmek ve ülkemizi dışa muhtaç etmemek için çiftçimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Çetindağ, sağlık çalışanlarını ayakta alkışladığını ama aynı alkışı da çiftçilere vermek istediğini belirterek, "Şuan ülkemize yetecek ve ihracatımızı yapacak kadar gıdamız da buğdayımızda sebzemiz ve meyvemiz var, çiftçimiz üretiyor. Sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum ama aynı alkışı da çiftçilerimize vermek istiyorum. Covid-19'dan dolayı hayvan pazarlarımız durmuştu. Artık ülkemizde Covid-19'un azalmasından dolayı Tarım Bakanlığımızda bunu peyderpey açacak. Kurban Bayramı da önümüzde ki aylarda. Çiftçimizin de para kazanması lazım. Hayvanlar içeride, bunun satışı da yapılması lazım. Bu ve önümüzdeki haftalarda, şartlar yerine getirilerek, hayvan pazarları açılacak. Çiftçilerimize duyuruyorum tüm hazırlıklarını yapsınlar" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››Türkiye'nin en büyüğü açılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:15: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Haber 19:14: 10 yıl hapisle aranan hükümlü Kuşadası'nda yakalandı - Haber 19:13: Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı - Haber 19:12: Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi, sosyal medyada paylaştı - Haber 19:11: Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 18:47: Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler