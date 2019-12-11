TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ANNE, BEBEK, ÇOCUK FUARI İBS 2019 KAPILARINI AÇIYOR

'Annelik Doğanda Var' teması ile bu yıl sekizinci kez düzenlenecek etkinlikte, müzisyen Özgün, Ece Vahapoğlu, Burcu Kara, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci, Müge Boz, Pelin Akil, Akasya Asıltürkmen, Seren Fosforoğlu, Pedagog Tansu Oskay, Prof Dr. Norma Razon, Astrolog Elvan Yarma; Diyetisyen Dilara Koçak, Bebek Hemşiresi veHamile Eğitim Uzmanı Ayşe Öner, Yazar Şebnem Burcuoğlu ve daha pek çok önemli isim yılın son günlerinde ebeveynlerle bir araya gelecek.

İBS Anne -Bebek ve Çocuk Fuarı, bu yıl sekizinci kez 13-15 Aralık tarihleri arasında Harbiye, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

İBS Aile Festivali'nin bu yıl her zamankinden daha da renkli olduğunu belirten İBS Fuar Kurucu Ortağı Seçil Fida, 15 bin metrekare kapalı alanda açılacak olan fuara 100'ün üzerinde firma ve 300'den fazla markanın katılacağını bildirerek, bu yıl da sektörün en önemli markalarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

IBS Fuar Kurucu Ortağı Seçil Fida; ''Sürekli kendimizi geliştirerek farklı ne yapabiliriz diye araştırma yapıyoruz. Son trendleri yakından takip edip, hem ebeveynleri hem de çocukları yakalayabileceğimiz etkinlik, sohbet içerikleri ve aktiviteler tasarladık. Normal zamanda görmeye fırsat bulamadıkları, alanında başarılı önemli, ünlü isimlerle ziyaretçilerimizi bir araya getirerek hayatlarına farkındalık katmaya bu yıl da özen gösterdik. Bilgili, donanımlı ve sağlıklı ebeveynler sağlıklı nesiller yetiştirir, bu yüzden bu yıl da Boyut Group Ailesi olarak ziyaretçilerimizi seçkin isimlerle bir araya getiriyoruz'' diye konuştu.

İBStalks buluşmalarında en sevilen isimler ailelerle sohbet edecek!

"'Annelik Doğanda Var' İBS 2019 temasına uygun olarak yüzlerce yaratıcı hikaye ve fikir İBStalks alanında dile gelecek. Her biri alanında başarılı ve fark yaratmış önemli isimlerden müzisyen Özgün, Ece Vahapoğlu, Burcu Kara, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci, Müge Boz, Pelin Akil, Akasya Asıltürkmen, Seren Fosforoğlu, Pedagog Tansu Oskay, Prof Dr. Norma Razon, Astrolog Elvan Yarma; Diyetisyen Dilara Koçak,Bebek Hemşiresi veHamile Eğitim Uzmanı Ayşe Öner, Yazar Şebnem Burcuoğlu gibi pek çok önemli isim İBStalks alanında yapacakları söyleşilerle kendi ebeveynlik yolculuklarını, deneyimlerini ve merak edilen konuları ziyaretçilerle paylaşacak .

Ebeveynler bebekleriyle hem yarışacak hem de dans edecek!

Her yıl pek çok ebeveynin keyifle katıldığı yarışma ve eğlenceler İBS Anne& Bebek, Çocuk Fuarında.Babaların yarıştığı ve eğlenceli sahnelerin yaşandığı alt değiştirme yarışması, bebekleriyle dans eden anne, babalar da bu yıl da İBS'nin en fazla dikkat çekecek etkinlikleri arasında yer alacak.

"Maşa ile Koca Ayı", "Pj Mask ", Pepee ve Kukla Tiyatrosu

Çocuklarla Buluşuyor!

Çocukların en sevdiği karakterleri her yıl çocuklarla buluşturmaya devam eden İBS, bu yılda "Maşa ve Koca Ayı" karakterleri, renkli atölye çalışmalarıyla çocuklara harika vakit yaşatacak. Çocukların hayal dünyalarında cesur karakterler olarak yer alan "Pj Mask" karakterleri ise eğlenceli yaklaşımlarıyla çocukların hayal dünyalarını renklendirecek. Fenomen karakter Pepee ise şarkıları ve sevimli yaklaşımıyla çocuklarla buluşurken, tiyatro izlemeyi sevenler için de Bremen Mızıkacıları ve Orman Masalı Kukla Tiyatrosu fuar alanında çocukları bekliyor olacak.

Birbirinden ünlü markalar bu fuarda

İBS Fuar bu sene ailelerin yüzünü çok güldürecek; Fuar süresince 300'den fazla ziyaretçiye yüzlerce lira değerinde ürün çantası hediye edilecek. Birbirinden ünlü markalara ait puset, oto-koltuk, bebek yatağı, çocuk hijyen malzemesi, oyuncak ve kıyafetin hediye olarak verildiği İBS yarışmaları ise sosyal medya kanalları üzerinden başlatılarak, 13, 14 ve 15 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek. Yarışmalara isteyen herkes İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı'nın "facebook, instagram ve twitter" adreslerinden katılabilir.

Çok konuşan, çok öğreten, çok eğlendiren aile festivali İBS'de üç gün boyunca Türkiye'nin güvenilir ve başarılı markaları da hazır bulunacak. En yeni ürün ve hizmetlerini ebeveynlere anlatacak olan markalar, çılgın indirimlerle ziyaretçilerine cazip fiyatlar sunacak. Yıllardır başarıyla adından söz ettiren IBS, bu yıl da Anne, Bebek, Çocuk fuarıyla aileleri konusunda uzman, başarılı markalarla bir araya getirerek onlara cazip fiyatlarla alışveriş ve eğlence dolu günler yaşatmayı amaçlıyor.

İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı'nın indirimli biletleri "www.ibsfuar.com" sitesi üzerinden temin edilebilir.

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ProductPR İletişim Danışmanlığı

Demet KİLERCİ

Gsm: 0533 371 44 02

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