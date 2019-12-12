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Türkiye'nin en büyük bal dolum ve paketleme tesisi Akyurt'ta açıldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Türkiye'nin en büyük bal dolum ve paketleme tesisi törenle hizmete girdi.

12.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:42
'nın ilçesinde 'nin en büyük bal dolum ve paketleme tesisi törenle hizmete girdi.
Akyurt'un Büğdüz Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana kurulu, 8 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin en büyük büyük bal dolum ve paketleme tesisi açıldı.
Açılışta konuşan tesisin sahibi Cumhur Yıldız, son teknoloji kullanılarak kurulan fabrikanın hem Ankara hem de Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.
Çinliler çam balını sevdi
Yatırım bedeli 10 milyon lira olan tesisi kendi öz kaynaklarıyla finansmanını yaptıklarını aktaran Yıldız, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Çin'e de bal ihracatına başladıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Yeni tesisimizle birlikte Çin'e ihracatımız başladı. Özellikle Çin'e çam balı ihraç etmeye başladık. Ayda 8 konteyner gönderiyoruz. Çinliler çam balını çok sevdi. İnşallah bu kapasiteyi artıracağız. Ancak asıl hedefimiz Avrupa Birliği ülkeleri. Bu ülkelerle de görüşmelerimiz başladı. İnşallah bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz. Çinlilere çam balını sevdirdik, şimdi hedefimiz AB ülkeleri. Hedefimiz üretimimizin yüzde 30'unu ihraç etmek."
Üreticiden gelen bal iki kez analize giriyor
Ankara balı başta olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerinden sıvı ve petek bal aldıklarını aktaran Yıldız, fabrikada müstahsilden doğrudan alınan balların bütün analizlerinin uzman mühendisler tarafından hem kendi laboratuvarında hem de bakanlığın laboratuvarlarında yapıldıktan sonra dolum ve paketlemesinin yapıldığını da sözlerine ekledi.
Türkiye'nin en büyük bal dolum ve paketleme tesisi Akyurt'ta açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Akyurt, Güncel

Kaynak: AA


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