Türkiye'nin En Büyük Balık Üreticisi ve İhracatçılarından Olan Agromey, Konkordato İstedi

Balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren Agromey, bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet kararı aldı. Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesine yapıldı.
2 KOMİSER ATANDI
Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz'dan oluşan iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı.
EN BÜYÜKLERDEN BİRİ
Şirketin Hollanda'da bir Amerika'da da 2 adet temsilcilikleri var. Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda. (Sözcü)
Türkiye,Agromey
04 Aralık 2018 Salı 16:03