Türkiye'nin En Büyük Balık Üreticisi ve İhracatçılarından Olan Agromey, Konkordato İstedi

Balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren Agromey, bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet kararı aldı. Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesine yapıldı.

2 KOMİSER ATANDI

Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz'dan oluşan iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı.

EN BÜYÜKLERDEN BİRİ



Şirketin Hollanda'da bir Amerika'da da 2 adet temsilcilikleri var. Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda. (Sözcü)