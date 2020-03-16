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Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor

Samsun'da ülkemiz sınırları içerisinde dalgalanan en büyük Türk bayrağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sadece fotoğraf çektirmek için bile insanların ziyaret ettiği bayrak, aynı zamanda dünyada dalgalanan en büyük ikinci bayrak olma özelliğine sahip.

16.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:49
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor

Samsun 'da 116 metrelik direkte Türkiye 'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı, büyük ilgi görüyor. 2 bin metrekarelik alana sahip, 450 kilogram ağırlığındaki paraşüt kumaşından hazırlanan bayrak, iki ayda bir değiştiriliyor.

450 KİLOLUK BAYRAK, PARAŞÜT KUMAŞINDAN YAPILDI

Kavak ilçesindeki Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı, 9 yıl önce yaptırıldı. Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor.

BAYRAĞIN ALTINDA AY YILDIZ ŞEKLİNDE MESCİT BULUNUYOR

Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir mescit bulunuyor.

''BAYRAKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BURAYA GELENLER OLUYOR''

Bayrağın yer aldığı akaryakıt istasyonu yöneticisi Yusuf Kesler, Türkiye'nin en büyük dalgalanan bayrağını görenlerin büyük gurur yaşadığını belirterek, "2 bin metrekarelik alana sahip bayrağımız, Türkiye'de dalgalanan en büyük Türk bayrağı. Dünyada ise dalgalanan en büyük ikinci bayrak. Bu bizim için büyük bir gurur. Samsun-Ankara Karayolu üzerinde seyahat eden araçların sürücüleri bayrağı gördüklerinde durup mutlaka fotoğraf çektiriyorlar. Ayrıca bayrağı görebilmek ve fotoğraf çektirmek için buraya gelenler oluyor. Bu da bizi onurlandırıyor." dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Samsun, Kavak, Güncel

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