Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Yenice'nin sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Türkiye
'nin en büyük blok ormanlarını barındıran Yenice
'nin sonbahar güzelliği havadan görüntülendiEkoturizmin merkezi Yenice ormanları sonbahar güzelliği ile büyülüyor
KARABÜK - Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa
'nın 100 sıcak noktasından biri olan Yenice ormanları sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar, yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı.Endebik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice Ormanları'nın en önemli bölümünü ise içinde barındırdığı anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı. Suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlar, bu tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında. Türlerinin diğer örneklerine göre olağanüstü çap ve boya ulaşan bu nadir ağaçlar, 'Tabiat Anıtı' olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmış. Çevreleri iki ila yedi metre, boyları ise 18 ila 30 metre arasında değişen Istıranca meşesi, Türk fındığı, porsuk, Kafkas ıhlamuru, dağ karaağacı ve akçaağaçlarıyla Yenice ormanları sonbaharın gelişiyle birlikte oluşturduğu birbirinden güzel renk cümbüşü ile adeta bir açık hava müzesi konumunda.Oluşturulan yürüyüş parkurları ile kısa, günübirlik ve uzun rotalarıyla her seviyeden yürüyüşçüye ve foto safaricilere de hitap eden Yenice parkurları, doğa tutkunlarına sonbahar da farklı seçenekler sunuyor. Özellikle Şeker Mesire Yeri ile Arboretum sahası arasındaki parkur, konuklarını bu etkileyici doğa parçasının hemen hemen tüm güzelliklerinin sergilendiği müthiş bir maceraya davet ediyor. Tropik bölgeler dışında dünyanın ender coğrafyalarında rastlanan anıtsal ağaçları, yemyeşil vadileri, yükseklikleri iki bin metrelere ulaşan dağları, derin kanyonları, her daim çağıltılı dereleri, sürpriz şelaleleri, yaban hayatı ve değişik bitki çeşitliliğiyle Yenice ormanları, farklı outdoor aktiviteleri için gerçek bir ekoturizm merkezi aynı zamanda.
Avrupa,Türkiye,Yenice
11 Kasım 2018 Pazar 09:17