Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katıldı.Burada yaptığı konuşmada, Erdoğan, "FETÖ terör örgütü vasıtasıyla ordumuz içinde yuvalanmış ihanet çetesi, kanlı bir darbe yapmaya teşebbüs etti. 15 Temmuz. Milletimiz, istikbaline ve istiklaline sahip çıkarak, bu darbe girişimini de akamete uğrattı. 15 Temmuz, bu ülkenin ve milletin tarihinde şanlı bir sayfa olarak yerini almıştır." ifadesini kullandı.Terörle mücadele ve 15 Temmuz şehitlerini rahmetle yad eden Erdoğan, gazilere sıhhat ve afiyetler diledi.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin, milletin bu saldırılara verdiği en esaslı ve güçlü cevap olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Ülkemize yönelik en önemli tehdit olan Suriye konusunda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızda, İdlib'te geliştirdiğimiz inisiyatifle Münbiç ve Fırat'ın doğusuyla ilgili kararlılığımız da olayların gidiş yönünü değiştirdi. Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin başı diyor ki, 'YPG, PYD, PKK niçin bize saldırsın?' ya bu nasıl bir anlayıştır? 'Niçin bize saldırsın' sorusunu sorana ben diyorum ki, 'saldırdı, saldırdı'. Soru sormaya gerek yok. Füzeleri atanlar onlar. Benim yüze yakın vatandaşımın şehit olmasına neden olan onlar. Bunları görmeyecek kadar hakikatlerden uzak bir ana muhalefet var."Geçen yılın ağustos ayında "ekonomi silahını çektikleri"ni hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen suni bir anafor oluşturularak, ekonominin batırılmaya, yönetimin istikrarsız hale getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Bu oyunun da hemen farkına vardık. Tedbirlerimizi uygulamaya geçirdik. Güçlü ekonomi programı ile kontrolü yeniden ele aldık. Şimdi son bir umutla 31 Mart'ı bekliyorlar. Şayet bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Ama buradan çiftçilerimizin, üreticilerimizin huzurunda söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız. Milletimizle yine kol kola, gönül gönüle vererek, bu oyunu da inşallah hep beraber bozacağız." diye konuştu.Türkiye'nin bu süreçte en büyük talihsizliğinin, yüreği acıyarak, CHP'nin durumu olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:"Bu partinin geçmişi zaten Sivaslı Nuri Demirağ'dan Vecihi Hürkuş'a, Devrim otomobili denemesine kadar pek çok kötü sicille doludur. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde takındıkları tavırla demokrasiye ve hukuka verdikleri zararı en iyi sizler biliyorsunuz. CHP, terör örgütlerinin saldırılarında, darbe girişimlerinde, yurt dışından ülkemize yönelen tehditlerde hiçbir zaman ülkemizin ve milletimizin yanında yer almamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa'ya gidiyor, Almanya'da terör örgütünün temsilcileriyle ellerinde paçavraları, yan yana onlarla beraber fotoğraf çektiriyor. Hale bak. Sen bu ülkenin ana muhalefetinin başındaki adamsın. Alman Parlamentosu'nda YPG'nin paçavrasıyla poz veren bir teröristle nasıl olur da yan yana poz verirsin? Onu nasıl olur da meşrulaştırırsın? Türkiye'yi dünyaya şikayet etmekten, ülkemizin stratejik tüm girişimlerini engelleme çabasına kadar her türlü yanlış tavrı ısrarla sürdürmüşlerdir. Biz İHA yapıyoruz. Biz silahlı insansız hava aracı yapıyoruz. Adam bundan rahatsız.Göreve geldiğimizde, savunma sanayimizin yüzde 20'si yerliydi. Ama şimdi yüzde 65'i yerli. Amerikan kongresine, Amerika'dan istediğimiz silahı, polisimize bin 500 adet tabanca alacağız oradan. Dediler, 'Kongre müsaade etmedi.' ve o bin 500 tabancayı dahi Amerika vermedi. Ne oldu? Tabii, bu komşular, malum komşular, anlıyorsunuz. Bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz bunları üretiyoruz. İnsansız hava aracını, Başbakanlığımın ilk zamanlarında yine kendilerinden istedim. Yine vermediler. Dediler ki, '48 saatliğine haber verin, gelsinler insansız hava araçları size çalışsın.' En olumlu yaklaştıkları an, oğul Bush'un olduğu dönemdi, bu kadar. Ama ne oldu, dedik ki, 'bu iş böyle yürümeyecek, en iyisi biz kendimiz üretelim.' Sağolsun özel sektör bunu başardı. Biz şimdi bunu üretir hale geldik. Aynı zamanda ihraç eder hale geldik. Ama yetmez daha ileri gideceğiz. Bunları halletmemiz lazım.""Hançer içeriden vurulduğunda, yapacak çok fazla bir şeyimiz kalmıyor"CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini, iptali için Anayasa Mahkemesine götürdüğünü bildiren Erdoğan, "İlk defa bugün burada bunu seslendiriyorum. Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba bu CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, uydu fırlatıyoruz. Haberleşmeden, istihbarata her alanda, uzay çalışmalarını etkin şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz. Tüm bu çalışmaları daha ileri taşıyacak, Türkiye Uzay Ajansının faaliyetine engel olmanın, ülkenin ve milletin çıkarlarına nasıl bir faydası olacağını ben tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum." dedi.CHP'nin her işinin böyle olduğunu, tuğla üstüne tuğla koymadıklarını, hiçbir esere, hiçbir projeye imza atmadıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yapanları engellemek için de eskiden beri, Anayasa Mahkemesinin önünde nöbet tutarlar. Bunlarla aynı kafadaki kimi meslek örgütleri de Danıştay'ı, Yargıtay'ı hiç boş bırakmazlar. Biz, Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle terör örgütlerinin de onları destekleyen güçlerin de üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Fakat tabii bir sıkıntımız var. 'Hırsız içeriden olunca, kapı kilit tutmazmış.' Böyle bir söz var ya. İşte onun gibi. Hançer içeriden vurulduğunda, yapacak çok fazla bir şeyimiz kalmıyor. Her zaman olduğu gibi çözümü biz çiftçimizde arıyoruz. Çözümü milletimizde arıyoruz. Milli irade de demokrasi de arıyoruz."Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin, hizmet edecek en iyi belediye başkanlarının seçileceği ve gelecek dönemin huzur, istikrar ve güven iklimi içinde geçirileceği şekilde neticeleneceğini vurguladı.Çiftçilere, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, milletin aşının, ekmeğinin kesintisiz şekilde sağlanmasına yaptıkları katkılar sebebiyle şükranlarını sunan Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diledi.NotlarProgram, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri faaliyet çalışmalarını anlatan kısa filmle başladı.Programda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz birer konuşma yaptı.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyonuncu ortağı olması için hazırlanan Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık belgesini takdim etti.Türkiye Tarım Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atatürk'ün Tekirova Kooperatifine kayıt belgesinin bir örneğini verdi.Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.(Bitti)