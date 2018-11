Türkiye'nin En Büyük Çocuk Aktivite Merkezi Aksaray'da Açıldı

30 Kasım 2018 Cuma 15:56



Aksaray Belediyesi tarafından, çocukları televizyondan ve sosyal medya bağımlılığından kurtarmak ve yeteneklerini kullandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan Aksaray Çocuk Aktivite Merkezinde her gün bin çocuk eğitim alabilecek.Aksaray'da Park Site Alışveriş Merkezinin üst katında 600 metrekare alanda hayata geçirilen Çocuk Aktivite Merkezi, (Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezi) her gün 6-14 yaş aralığındaki bin çocuk ücretsiz olarak hem eğlenecek hem de ilgi duydukları alanlarda eğlendirici eğitimler görecekler. Aksaray Belediyesine ait alanda planlanan ve yapımı tamamlanan merkezde, 150 kişilik drama salonu, zeka atölyeleri, tiyatro salonu, içinde 100 yıllık oyuncakların da bulunduğu oyuncak müzesi, kütüphane, robotik kodlama merkezi, ahşap atölyesi yer alacak. Bu merkezde, binlerce oyuncak, eğitici materyal ve bakanlığın tavsiye ettiği çocuk kitapları da ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunulurken, psikologlar, okul öncesi öğretmenler, bilim sanat öğretmenleri, robotik kodlama mühendisleri ve pedagoglar da görev yapacaklar.Programda konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Aksaray Sosyal Çocuk ve Eğitim Merkezinde, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirebileceği, sosyalleşirken eğlenip, öğrenebileceği, yeteneklerini pekiştirebileceği, duygusal, sosyal, bilişsel ve bedensel gelişimini destekleyecek, eğlence hobi, eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler yer alacak. Çocuk hangi alana ilgi duyuyorsa, o alandaki faaliyetlere katılabilecek. Teknolojiye ilgi duyuyorsa robotik kodlama yapacak, el becerisi varsa kendi oyuncağını yapacak ve drama eğitimi alabilecek. Değerler eğitimi verilecek. Hafta içi okulları sırayla davet edeceğiz, hafta sonu da her aile önceden randevu alarak çocuğunu getirebilecek. Çevre illerdeki okullara da davetiye göndereceğiz" dedi.Aksaray Valisi Ali Mantı ise yapılan çalışmadan dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür ederek, "Türkiye'nin en büyük, başka şehirlerinde olmayan çocuk aktivite merkezini açtığı için tebrik ediyorum. İnşallah böyle güzel aktiviteler ilimizde yaygınlaştıkça ilimizin sosyal, kültürel, medeni seviyesi daha da yükselecek. Hele bu çocuklara yönelik olduğu zaman bir başka güzel oluyor" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Vali Ali Mantı ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol üyeleri çocuk merkezini gezerek bilgiler aldılar. - AKSARAY