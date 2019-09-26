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Türkiye'nin en büyük çocuk festivali yarın başlıyor

İstanbul Mutlu Çocuk Festivali, 27 – 29 Eylül'da 10.00–19.00 arasında Event Garden Sarıyer'de ziyaretçilerini bekliyor.

26.09.2019 11:13Türkiye'nin en büyük çocuk festivali yarın başlıyor

Ezo Sunal ile "La la la" konseri de İstanbul Mutlu Çocuk Festivalinde.

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali"Mutlu Yarınlara"sloganıyla İstanbul Mutlu Çocuk Festivali yarın başlıyor!

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali olan İstanbul Mutlu ÇocukFestivali, 27– 29 Eylül 2019'da 10.00–19.00 arasında Event Garden Sarıyer'de ziyaretçilerinibekliyor.

KuveytTürk Katılım Bankası, Saran Group Radyoları, Mutlu Akü sponsorluğundaki etkinlilerdeçocuklar hem eğitici hem öğretici çalışmaları hayata geçireceklerdir. KoruncukVakfı, Diyabetle Yaşam Derneği ve İzev paydaşlığındaki çalışmalar ile deçocuklara sosyal sorumluluk bilinci verilecektir.

Ezo Sunal ile "La la la" konseri de İstanbul Mutlu ÇocukFestivalinde.

Sleepy Natural,Faruk Yalçın Zoo, First Step , BIC Türkiye , Hünnap ve Koperatiff'in sponsorluğunda Sarıyer Belediyesi'nin de katkılarıyla içindeçocuk ruhu taşıyan herkes için hazırlanan İstanbul Mutlu Çocuk Festivali sizleribekliyor.

Mutluluğunönemini ve çocuklarda yarattığı heyecanı aktarmayı amaçlayan festivalde 10bin metrekare'lik alan en iyi şekilde değerlendirildi.

İstanbul MutluÇocuk festivalinde ailelerin çocukları ile kaliteli, öğretici ve eğlencelizaman geçirmelerini sağlamak amacı ile yola çıkan bu organizasyonda aileler,kendi alanlarında uzman; Uzman Psk. Nurdan Beşen Büyükak, HaticeKübra Tongar, Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal (AkademisyenAnne), Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Uğur Batı, Fırat Neziroğlu gibibirçok değerli ismin söyleşisine katılırken, çocuklar da robotik kodlamaeğitimi, drama, trafik eğitimi, spor, dans, müzik, yoga, çiftçilik, boyama,oyuncak yapımı ve daha birçok atölye alanlarında keyifli vakit geçirerekunutulmaz bir deneyim yaşayacaklardır.


İstanbul, Sarıyer, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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