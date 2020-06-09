Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Hava İkmal Millet Bahçesi...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yarın ihaleye çıkacak Hava İkmal Bahçesi'nin 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacağını belirterek, "Her yönüyle muhteşem bir şehir parkı olacak ve 120 farklı türden...

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Hava İkmal Millet Bahçesi...
09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yarın ihaleye çıkacak Hava İkmal Bahçesi'nin 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacağını belirterek, "Her yönüyle muhteşem bir şehir parkı olacak ve 120 farklı türden 25 bin ağaç ve bitki ile yemyeşil devasa bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri'nin en prestijli projesinin TOKİ tarafından yarın ihaleye çıkarılacağını hatırlatarak, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinin Kayseri'de hayata geçirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kayseri'deki millet bahçesi projesinin alan büyüklüğü ve içeriği ile dünyanın da sayılı şehir parkları arasında yer alacağının altını çizen Başkan Büyükkılıç, projede millet kıraathanesi, oyun alanları, müzeler, yeme içme mekanları ve spor sahaları gibi etkinlik alanlarının olacağını ifade etti.

1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının yemyeşil bir örtü şeklinde projelendirildiğini ve tamamlandığında muhteşem bir yeşil adanın ortaya çıkacağını kaydeden Büyükkılıç, "Hali hazırda bölgede 6 bin 150 adet ağaç bulunuyor. Bunların tamamı yerinde korunacak. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buranın yeşil çeşitliliğini artıracak, insanlarımıza keyif ve huzur verecek bir çalışma gerçekleştirdik. Bitki türlerinin çeşitliliğini önemsedik. 120 farklı türden toplam 19 bin adet bitki ve fidanını millet bahçesine dikerek toplamda 25 bin adetin üzerinde ağaç ve bitki türü ile ortaya muhteşem bir alan çıkmasını sağlayacağız" dedi.

Yeşil alan ile birlikte ihtiyaç duyulabilecek tüm alanların titizlikle değerlendirildiğini anlatan Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Yeşil alan ile iç içe geçmiş yaya ve bisiklet yolları, otopark alanı ve 45 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet bulunacak. Millet Bahçesi'nde yer alacak bisiklet yollarının uzunluğu 5,5 kilometreyi buluyor. Millet Bahçe'sinde ayrıca biri 62 bin metrekare, diğeri 19 bin metrekare büyüklükte iki adet etkinlik çayırı bulunuyor. Devasa büyüklükteki etkinlik çayırlarında pek çok etkinliğin yapılması mümkün olacak. Etkinlik çayırı, biyolojik gölet ve bisiklet yollarının yanı sıra mesire alanı, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, maket uçak ve drone pisti, paintball alanı ve macera parkı gibi alanları da planladık."

Kayseri'nin yeni cazibe merkezi olacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nin ihalesi yarın TOKİ tarafından saat 15.00'de E-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet Bahçeleri, Kayseri, Türkiye, Güncel, Haber

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