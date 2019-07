Türkiye'nin en büyük ikinci biyokütle santralinin tercihi Siemens oldu

250 bin ton zirai ve ormansal atığın imhasıyla, yılda yaklaşık 200 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali'nde Siemens 'in 27MWe gücündeki SST-300 Buhar Türbini tercih edildi. Türkiye 'nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvanına sahip olan tesis, Ağustos 2020'de devreye alınacak.Oltan Köleoğlu Enerji'nin yatırımcısı olduğu ve Mimsan Endüstri Kazanları AŞ'nin taahhüt sorumluluğunu üstlendiği Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali'nde (BES) Siemens'in 27MWe gücündeki SST-300 buhar türbinleri için sözleşme imzalandı. Tesis, yılda 250 bin ton zirai ve ormansal atık bertaraf edecek ve yaklaşık 200 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Siemens, bu sayede 'sıfır atık' ve 'yerli enerji' alanlarında ülkemizin enerji politikasına ciddi katkı sağlayacak. Samsun Çarşamba BES'in Ağustos 2020'de devreye girmesi planlanıyor.Öte yandan aynı grubun yakın zamanda devreye alınacak bir diğer büyük yatırımı olan 27MW'lık Afyon Eber BES projesinde de yine Siemens SST-300 Buhar Türbini tercih edilmişti. Siemens'in 2018 yılında dahil olduğu projede, türbin montaj faaliyetlerinde artık son aşamaya gelindi. Her iki santral, Siemens buhar türbinleriyle elektrik üretmeye başladığında, Türkiye'nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvanını paylaşacak. Siemens'in Türkiye'de imzaladığı 9 ayrı biyokütle santralinde toplam kurulu güç yaklaşık olarak 80MW'a ulaştı.Türkiye'deki mühendis kadrosuyla yönetecekSamsun Çarşamba BES projesinde 27MW çıkış gücünde Kondenserli Buhar Türbini, yardımcı ekipmanlar ve türbin kontrol sistemi sağlayacak olan Siemens; montaj ve devreye alma süreçlerini de Türkiye'deki mühendis kadrosuyla yönetecek.Proje kapsamına göre çeşitli finansman modelleri sunabilen Siemens, Samsun Çarşamba BES projesinde leasing çözümü sağladı. Uygun ödeme koşulları ile proje nakit akışına olumlu katkı sağlayan finansal kiralama çözümü, günlerle ifade edilebilecek kısa onay süresi ile biyokütle projelerinin yaşadığı termin sorunlarının aşılmasında ciddi destek sağlıyor.Türkiye'de kurulu, deneyimli bir servis organizasyonu olması; işletme güvenilirliği açısından Siemens'i ön plana çıkartıyor. Her iki santral devreye alındıktan sonra, türbinin kesintisiz çalışması için uygun bakım ve servis hizmetleri de Siemens tarafından sağlanabilecek.Endüstriyel buhar türbinlerinde küresel pazarda da önde gelen şirketin 'ekonomik işletme' yaklaşımıyla tasarladığı, hızlı devreye girme özelliğine sahip endüstriyel buhar türbinleri, yüksek verimlilik sunuyor.Hem kondenserli hem de karşı-basınçlı uygulamalarda kullanılabilen Buhar Türbinleri, kimya-petrokimya, madencilik, kağıt ve demir-çelik sektörlerinin yanı sıra atıktan enerji üretiminde ve deniz suyu arıtma tesislerinde de esnek çözümler sunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde kurulum için minimum alan gereksinimine ihtiyaç duyan markanın Buhar Türbinleri, uzaktan erişim ve kontrol imkanı ile operasyonları kayda değer ölçüde kolaylaştırıyor. - İSTANBUL