Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun'a kayıtlar devam ediyor

Türkiye 'nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun büyük ilgi görüyor. 8 Şubat Cumartesi günü Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de hem yarışıp hem de eğlenecek ekstrem spor ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren etkinliğe ilk haftada bine yakın başvuru yapıldı. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonda eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için kayıtlar redbull.com.tr/homerun adresinden devam ediyor. Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor.

RED BULL HOMERUN NEDİR?

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 seneden fazladır yapılan Red Bull Homerun, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapanlar

-Genel detaylar