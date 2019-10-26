Haberler » genel » Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da

Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da

Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'daSAMSUN - Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali olan "Makeup Festival Turkey" Samsun'da gerçekleşiyor.

26.10.2019 19:14
Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da
SAMSUN - Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali olan "Makeup Festival Turkey" Samsun'da gerçekleşiyor.
Samsunlu kadınlar, Piazza Alışverişveriş Merkezinde gerçekleşen festivalde, makyajın tüm inceliklerini alanındaki en iyi profesyonellerden öğreniyor. İstanbul'dan gelen 9 profesyonel makyajcı, AVM içerisinde kurulan stantlarda, kadınlara makyaj yaparken aynı zamanda bilgi veriyor. Düzenlenen etkinlikler ile makyaj konusunda alanında uzman kişilerin vermiş olduğu sohbet ile Samsunlular akıllarında makyaj ile ilgili tüm soruların cevabı buluyor.
Makyaja, güzelliğe ve cilt sağlığına dair bilginin yanı sıra bir de Makyaj Defilesinin gerçekleşeceği festivale katılan Samsunlu kadınlar; Alp Kavasoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelleri izleme fırsatı buluyor.
2 gün sürecek festivalin ilk gününde makyaj alanında uzman Enfal Diner ile "Makyaj Alışverişi Nasıl Yapılır?" konulu sohbet gerçekleşti. Akabinde Deniz Karasu'dan "Mevsimlere Göre Makyaj" yapmanın teknikleri ve Melis Erkılıç tarafından yapılan "Makyaj Sırları ve Canlı Makyaj Gösterisi" ile kadınların karşısına çıktı.
Festivalin çok verimli geçtiğini ifade eden Make up Banu Diyar, "Samsunlu kadınlara nasıl makyaj yapılır, yüz tipine ve cildine göre hangi makyajı yapmalıdır gibi uygulamaları gösteriyoruz. Bizim için çok büyük bir zevk. Yeni yüz tiplerini tanıyarak ve makyaj yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Burada bulunan 9 'make up' öğreticisi tamamen profesyoneldir. Samsun'da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Profesyonel Make up Gülnur Şeker ise, "Samsun bizi çok güzel karşıladı. Biz buradayız çünkü insanlara doğru makyaj nasıl yapılır, kendi cildimizi nasıl tanımlamalıyız, kendimizi daha öz güvenli nasıl göstermeliyiz gibi uygulamalı makyaj yaparak insanlara gösteriyoruz. Uygulamamıza Samsunlular oldukça ilgililer" diye konuştu.
Festival 27 Ekim'de düzenlenen bir dizi etkinlik ile son bulacak.
Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da

Türkiye, Samsun, Makyaj, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
22:29 Kartal, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılışı CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı
20:24 HDP önünde oturma eylemini yapan annelerden Ayşegül Biçer: "Benim yaklaşık bir yılım bitecek oğlumu...
19:42 Karadeniz'in yöresel lezzetleri Kocaeli'de tanıtıldı
19:35 Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla buluştu
19:31 BBP Lideri Destici'den Aslı Erdoğan'a sert tepki: "Bu kadar kahpece ve alçakça bir iftira olabilir...
19:24 Başakşehir Olimpa AVM'de Fatih Bulut rüzgarı
19:14 Türkiye'nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da
26.10.2019 22:36:36