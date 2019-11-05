Haberler » Güncel » Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası Antalya'da

Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası Antalya'da

Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası olan, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

05.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:09Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası Antalya'da
Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası olan, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasına kayıtlar sürüyor. 17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuva 7-12 yaş gruplarında A ve B kategorilerinde yapılacak. Türkiye'nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası'nda 65 bin TL nakdi ödülün dağıtılacak. Satranç Turnuvasına Türkiye'den ve yurtdışından uluslararası sporcular katılacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştireceklerini turnuvanın hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Başkan Semih Esen, "17-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası gerçekleştireceğiz. Dikkat ve yoğunlaşma isteyen, özgüven, karar verme, hafıza ve hayal gücünü geliştiren satranç sporunu Konyaaltı'nda geliştirmek istiyoruz. Turnuvamızda toplam 65 bin TL'lik nakdi ödül dağıtılacak. Satranç Turnuvamıza tüm halkımız davetlidir" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
19:55 13. katta onu gören telefona sarıldı
19:49 Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"
19:49 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar
19:49 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:57:34