Türkiye'nin en büyük sınıfı: Dijital Sınıf

Bornova Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği yaratan proje

Bornova'da oturan ve Bornova'da eğitim gören 55 bin ortaokul ve lise öğrencisinin internet üzerinden ders alacağı Türkiye'nin en büyük sınıfının tanıtım toplantısı Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un ev sahipliğindeki toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş insanları, eğitimciler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

DİJİTAL SINIF'I BİRLİKTE BÜYÜTELİM

Dijital Sınıf için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi ve Proje Yöneticisi Cem Dumlupınar'ın sunumuyla başlayan toplatıda konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 47 yaşından sonra akademik kariyer yapan ve doktor ünvanı alan bir birey olarak eğitimi boyunca bilgiye ulaşmakta yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. İduğ, "Ne yazık ki gençlerimiz 40 matematik sorusundan ortalama iki soruyu doğru yanıtlayabiliyor. Bu istatistik ile ülkemizi ileriye götürmemiz mümkün değil. Bu sayının mutlaka artması gerekiyor. Biz bu anlayışla yola çıktık. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine destek olmayı amaçladık. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sağlayacak bir proje hayata geçirdik. Dijital Sınıf'ın, Bornova Belediyesi tarafından ortaya konulan bir ilk olarak Bornova dışındaki öğrencilere de ulaşmasını arzu ediyorum. Dijital Sınıf aynı zamanda eğitimdeki engelleri de kaldıracak. Engelli vatandaşlarımızın nüfusumuzdaki oranı çok ciddi boyutlarda. Onların eğitim alanlarına ve dershaneye gitme imkanları çok kısıtlı. Biz bu proje ile dershaneyi evlerine götürüyoruz. Dijital Sınıf'ı Türkiye'deki tüm engelli öğrencilere hediye ediyorum. Projemizin daha çok çocuğumuza ulaşması için eğitim gönüllüsü tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

EFEKTİF VE VİZYONER BİR PROJE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Dijital Sınıf'ın son derece efektif ve vizyoner bir proje olduğunu belirterek Başkan İduğ'u ve emek veren herkesi tebrik etti. Soyer, "Umarım bu proje sadece İzmir'de değil, Türkiye genelinde yaygınlaşır ve çok daha fazla çocuğumuz bu imkanlara erişme imkanı bulur. Biz de elimizden gelen desteği veririz" diye konuştu.

TUNÇ SOYER'İ DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Tanıtım toplantasında duygu dolu anlar yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Birlikte, bütünlük içerisinde çok büyük işlere imza atacağız" dediği Tunç Soyer'e konuşmasının ardından bir sürpriz yaptı. Soyer'in, 33 yıl önce çevirisini yaptığı, Filistinli kadınların mülteci kamplarındaki dramını anlatan "Geri Döneceğiz" kitabını hediye etti. Soyer, şaşkınlığını; "Öğrencilik yıllarında çevirisini yaptığım bir kitaptı. Baskısının kaldığını bile düşünmüyordum" sözleriyle dile getirdi.

İşitme engelli öğrenciler; Yasin Poyraz ve Numan Nomanoğlu ile ortopedik engelli öğrenci Yusuf Karan da eğitimdeki engelleri kaldıran proje için Başkan İduğ'a teşekkür plaketi verdi.