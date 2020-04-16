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Türkiye'nin en büyük TİGEM işletmesinde Kovid-19 tedbirleri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamlı bir şeklide yürütülüyor.

16.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:13
Türkiye'nin en büyük TİGEM işletmesinde Kovid-19 tedbirleri
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa 'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamlı bir şeklide yürütülüyor.
Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, bölgeye giriş yapan herkesin ateşi ölçülürken, kurulan otomatik sistemle de bütün araçlar dezenfekte ediliyor. İşletmenin dört bir yanında ilaçlama ve dezenfekte faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.
Özellikle sağlık personelinin kaldığı misafirhane günlük olarak dezenfekte ediliyor.
Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı işletmede sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyulurken, personel servislerinde de yolcu kısıtlaması uygulanıyor.
Tedbirler kapsamında personele 15 binden fazla tek kullanımlık maske ile nanoteknoloji ile üretilmiş yıkanabilir 4 bin maske dağıtılarak, Kovid-19 tedbirleri en üst düzeyde tutuluyor.
"TİGEM kendi maskesini üretiyor"
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, yaptığı yazılı açıklamada, TİGEM'e bağlı bütün işletmelerde koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede alındığını belirtti.
Aldıkları tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını vurgulayan Işıkgece, şunları kaydetti:
"Tedbirlerimizi alırken üreticilik yönümüzü de ortaya çıkarıyoruz. İlk olarak Konya ilinde yer alan Gözlü Tarım İşletmemizde kadın çalışanlarımızın öncülüğünde maske üretimi başladı. Ardından tüm tarım işletmelerimiz de bu konuda elini taşın altına koydu. Tüm işletmelerimize yayılıyor bu durum. Yani TİGEM kendi çalışanının maskesini kendisi üreterek, her zaman olduğu gibi bu günlerde de sorumluluğunu fazlasıyla yerine getiriyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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