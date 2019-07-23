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Türkiye'nin en büyük UMKE tatbikatı başladı

MALATYA'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en büyüğü olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, 150 ambulansın konvoyuyla başladı.

23.07.2019 17:34 Türkiye'nin en büyük UMKE tatbikatı başladı
MALATYA'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en büyüğü olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, 150 ambulansın konvoyuyla başladı.
Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı çeşitli kurtarma ambulansların katılımı ile başladı. Şeker Fabrikası içinde toplanan ekipler, konvoy halinde sırasıyla kent merkezi yönüne doğru ilerledi. İnönü Caddesi'ne gelen ekipler sirenlerini çalarak ilerlemeye devam etti. İnönü Stadı'ndan Battalgazi kavşağına gelen araçlara halk ilgi gösterdi. Tekrar Şeker Fabrikası'na gelen ekipler, Cuma günü yapılacak olan büyük tatbikatın yapılacağı çadırlarına geçti.
Cuma günü gerçekleştirilecek olan tatbikata; UMKE'den 500 kişilik personel, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araç katılacak. AFAD, Kızılay ve diğer kurumların ekiplerinin de katılacağı tatbikatı 20'ye yakın ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri takip edecek. Tatbikatın yapılacağı Cuma günü ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, çalışmaları yerinde izleyeceği ve ekipleri denetleyeceği bekleniyor. Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek olan 8'inci Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak. Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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