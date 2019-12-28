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Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında yapılan ve Türkiye'nin en büyük yapay şelaleleri arasında yer alan ikiz şelalelerden biri, kablo hırsızları nedeniyle bir ayda üçüncü kez kurudu.

28.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:06
'nin ilçesinde 2014 yılında yapılan ve 'nin en büyük yapay şelaleleri arasında yer alan ikiz şelalelerden biri, kablo hırsızları nedeniyle bir ayda üçüncü kez kurudu.
İzmit Cedit ve Mahalleleri arasından geçen Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında inşa edilen 25 metre ile Türkiye'nin en yüksek yapay şelalelerinden biri hırsızlar nedeniyle kurudu. 50 metre uzunluğundaki ikiz şelalelerden biri, elektrik kablolarını keserek çalan hırsızlar nedeniyle akamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler Şelaleleri olarak bilinen ikiz şelalelerden birinin akmadığını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şelale trafosu ve aydınlatma sistemine bağlı kabloların kesilerek çalındığını belirledi.
Kabloların son bir ayda üçüncü kez çalınması sonrası ekipler, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şelale trafosu ve aydınlatma sistemlerinde parmak izi incelemeleri yaptı. Polis ekipleri çalışmaların ardından olay yerinden ayrılırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
(Gürcan Yılmaz-Mustafa Taşören/İHA)
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu

Türkiye, Erenler, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA


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