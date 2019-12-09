Türkiye'nin en çekici işverenleri 2020 araştırması başladı

Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı gençlik araştırması olan Universum En Çekici İşverenler Araştırması 2020 başladı. Her yıl merakla beklenen Universum En Çekici İşverenler Araştırması, gençlerin istihdama bakışı, sektörlerle ve şirketlerle ilgili algıları ve iş yaşamına dair beklentileriyle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Her yıl dünyanın 61 ülkesinde 1,5 milyon gençle gerçekleşen araştırmada gençlerin kariyer ve şirket seçimlerine dair karar alma süreçlerini şekillendiren 40 temel işveren markası unsurunun ölçümü baz alınıyor. Universum, 40 temel işveren markası çekicilik niteliklerini; bilinirlik & imaj, insanlar & kültür, ücret & kariyer fırsatları ve işin nitelikleri olarak 4 kadranda detaylı inceleniyor.

Son olarak 2019'da düzenlenen ve işveren markalarının yol haritasını çizmesinde önemli bir rol oynayan Universum Türkiye'nin En Çekici İşverenleri Araştırması'nın 7.'si büyük ses getirdi.

Türkiye'deki gençlerin katılımıyla gerçekleşen 2019 araştırması, Kasım ayında başladı ve 2019 Nisan ayında tamamlandı. Türkiye'nin önde gelen 50 üniversitesinden, farklı bölüm ve alanlardan toplam 64.967 üniversite öğrencisi ve 18.338 genç profesyonel Türkiye'nin en çekici 140 işverenini seçti.

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Global Türkiye Lideri Evrim Kuran: "7 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve çıkan sonuçlarıyla her seferinde bizi heyecanlandıran Universum En Çekici İşverenler Araştırması'nın 8.'sine başladık. 2020 Araştırması başladı ve 2020 Nisan ayında tamamlanacak. Türkiye'deki gençlerin, şirket ve işverenlerden neler beklediğini nedenleriyle ortaya koyan Universum, 2020'nin en çekici işveren markalarını da açıklayacak. Çeşitli sektörler tarafından merakla beklenen araştırma sonuçları, markaların stratejilerini belirlemede de önemli bir yere sahip. Araştırma sonuçları her yıl büyük yankı uyandırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından şirketler ve üniversitelerle workshoplar planlanarak, Türkiye geneli bulguları değerlendiriyoruz" dedi.