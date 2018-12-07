Türkiye'nin En Çok İş Yapıp Az Borcu Olan Belediyesiyiz"

Artvin
Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Türkiye
'nin en çok iş yapıp az borcu bulunan belediyesi olduklarını söyledi.
AK Parti'nin yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Kocatepe, AK Parti İl Başkanlığınca Atapark Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren yaz kış, yağmur çamur demeden, siyasi parti ayrımı yapmadan şehre hizmet ettiğini belirtti.
Artvin'in zor bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Kocatepe, şunları kaydetti:
"25 milyon liralık bütçeye sahip bir belediyenin imkanlarıyla bu şehirde yatırım yapmak imkansız. Artvin'e her gelen bakandan, her biri belediye bütçesinin birkaç katı olan yatırımlar aldık. Sadece içme suyu projesinin maliyeti bile 50 milyon lira. Yollar, yatırımlar, onlarca hizmeti hükümetin gücüyle yaptık. Yılların ihmal edilmişliğini yaşamış Artvin ayağa kalktı, yürümeye başladı, şimdi ise koşma zamanıdır. Artvin'de belediyemizin diğer kurumlarla birlikte yürüttü 480 milyon liralık yatırım var."
Kocatepe, ilgili kurumların raporlarına göre, Türkiye'nin en az borcu bulunan belediyesinin Artvin Belediyesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
" İller Bankası
'ndan 10 milyon lira borçlandık. Şu ana kadar da 6 milyon lirasını harcadık. 4 milyon lirası da bankada duruyor. 4 yıl geri ödemesiz, sonra 36 ay taksitle tüm para ödendiğinde 15 milyon liralık borcumuz görünüyor. Bu kadar iş yaptığımız halde en az borcu olan belediyede Artvin Belediyesidir. Türkiye'nin en çok iş yapıp az borcu olan belediyesiyiz."
İlk dönemde seçim vaatleri arasında bulunan 31 projeden daha fazlasını hayata geçirdiklerini aktaran Kocatepe, "Yeni dönemde 41 kere maşallah diyeceğimiz 41 projemiz var. Kendi kendine yeten Artvin Belediyesi olma gayemiz var. Artvin'de özel sektörle iş birliği içinde yapacağımız en az 300 kişi istihdam edecek fabrika projemizi hayata geçireceğiz. Bu fabrika, tersine göçü hızlandıracaktır. Artvin Belediyesi olarak bu işin öncüsü olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta
, AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla
da katıldı.
Kocatepe,Türkiye,Artvin
07 Aralık 2018 Cuma 17:03