Türkiye'nin en çok satan sosyal medya uzmanlığı kitabı belli oldu

Street 1227 Dijital Ajans Başkanı ve Sosyal Medya Danışmanı Oğuzhan Saruhan, sosyal medyanın daha etkili kullanabilmesi ve doğru bir iletişim gerçekleştirilebilmesi adına kaleme aldığı 'Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin?' isimli kitabı 3. baskısını yaparak kendi alanında en çok satanlar arasına girdi.

ÖRNEK VAKALARLA KONULARI ÇÖZÜMLÜYOR

Uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışmalar yapan Saruhan, yeni kitabıyla sosyal medyayı daha etkili kullanmak, bu mecralardaki potansiyeli iş ağına çevirmek isteyenlere yönelik kapsamlı bir kılavuz sunuyor. Kitabında birçok araştırmaya yer veren Saruhan, ayrıca örnek vakalar üzerinden de konuları çözümlüyor.

FARK YARATMAYI HEDEFLEDİ, AMACINA ULAŞTI

Kitabında sektör profesyonellerinin de görüşlerine yer veren Saruhan, "Sosyal medyayı daha efektif kullanmak isteyen, hem kişisel hem de kurumsal anlamda sosyal medyada fark yaratmayı hedefleyenlere ışık tutabilecek bir çalışmaya imza atmak istedim" dedi.

BAZI FAKÜLTELERDE DERS KİTABI OLARAK OKUTULUYOR

İletişim fakültelerinin bazılarında ders kitap olarak da okutulan kitapta, sosyal medyada kişisel marka konumlandırma, içerik üretimi, rakip analizi, monitoring, kriz yönetimi, viral kampanyalar, sosyal medyada profil oluşturmanın ele alınıyor. Kitapta ayrıca Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn'de takipçi artıracak taktikler de bulunuyor.