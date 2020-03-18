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Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı

Türkiye'yi de giderek yayılan koronavirüse karşı etkili olduğu için satışları patlama yapan 1923 yılında kurulan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının sahibi Engin Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak fiyatları yükseltmedikleri için memnuniyetini dile getirdiğini belirtti.

18.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:35

Koronavirüs salgınından sonra satışları patlama yapan markalardan olan Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının sahibi Engin Tuncer, fiyatları artırmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve bu durumu memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınına karşı elleri temizlemede etkili olan maddelerden biri kolonya. Hal böyle olunca kolonya satışlarında adeta patlama oldu.

"CUMHURBAŞKANI'NA DURUMU ANLATTIM"

Ankara'da tek mağazayla hizmet veren Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarının sahibi Engin Tuncer, bu süreçte Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı Hürriyet'ten Elif Ergu'ya anlattı. Tuncer şunları söyledi: "Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. 'Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz' dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı. Bunun gerçekten de Milli Güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız."

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NE OLMUŞTU?

Koronavirüs, tüm dünyada 8 bine yakın insanın ölümüne neden olurken hastalığa yakalanan insan sayısı da 200 bine yaklaştı. Türkiye 'de koronavirüs görülen hasta sayısı 98 olurken bir hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda olan Prof. Dr. Ateş Kara da virüse karşı kolonyanın etkisini şöyle anlattı: "Bu virüsün dışında zarf var ve bu zarf gerçekten alkolden çok etkileniyor. O nedenle kolonyanın içerisindeki alkol oranı yüzde 70'in üzerindeyse kolonya gerçekten çok etkili."

Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Etiketler : Eyüp Sabri Tuncer , Cumhurbaşkanı, Türkiye, Sağlık, Ekonomi, Güncel

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