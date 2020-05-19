Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı, 19 Mayıs'ı türkü söyleyerek kutladı

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olan İzmir'in Kiraz ilçesi Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını türkü söylediği videoyla kutladı.

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı, 19 Mayıs'ı türkü söyleyerek kutladı
19.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:37
Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olan İzmir'in Kiraz ilçesi Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını türkü söylediği videoyla kutladı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl vatandaşların evde kalarak kutladığı bayram nedeniyle kameranın karşısına geçen 36 yaşındaki belediye başkanı, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın yazdığı, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestelediği "Eğilmez Başın Gibi" türküsünü seslendirdi.
Atatürk'ün çeşitli dönemlerde çekilmiş görüntüleriyle birleştirilen klip, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve çok sayıda vatandaşın beğenisini aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Saliha Özçınar, bu yıl koronavirüs nedeniyle etkinliklerde halkla bir araya gelemediklerini belirterek "İçimdeki bayram coşkusunu bu türkü ile aktarmak istedim. Özel ve farklı bir kutlama olsun istedik. Halkımıza bir türkü söyleyerek bayramı kutladık." dedi.
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılını ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaktan gurur duyduklarını aktaran Özçınar, "Bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: 19 Mayıs, Türkiye, Genç, Güncel, Haber

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