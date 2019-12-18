Haberler » Ekonomi » Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu - Ekonomi

Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu

Kırşehir'de, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, Kırşehir'in de en genç medya patronu oldu. 31 Mart seçimlerinde yerel medyanın tamamını gezdiğini anlatan Uğurlu, "Gençlerin önünü açmak ve kamuda yer almalarını sağlamak için gazete satın aldık" dedi.

18.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:57

Ahi Evran Mahallesi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, muhtar adayı olarak birçok gence de ilham kaynağı olduğunu ve kendisi ile ülke genelinde 15'e yakın muhtar adayının olduğunu belirtti. Muhtar adaylığı için seçim propagandası yaparken Kırşehir'de yerel medyanın tamamını gezdiğini anlatan Uğurlu, "Muhtar adaylığım sürecinde gazeteleri gezdim. Hepsi, ayrı ücretlerde bulundu. Bizler de gençlerimizin kamuda yer alması ve vatana hayırlı evlatlar olması için düşünüp gençlerin önünü açmak için gazete satın aldık" dedi.

İLK HEDEFİ HALKIN SESİ OLMAK

Medya yapılanmasını ticari amaç için kullanmadıklarını anlatan Uğurlu, "Kırşehir'de dokuz farklı sektörde yer almaktayız. Gazeteye başlarken ilk hedefimiz 'para transferini kaldırmak' ve halkın sesi olmak oldu. Bu yolda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunların çözümlerini oluşturana kadar da durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"GENÇ OLMASI BİZİ DE HEVESLENDİRİYOR"

Genç bir patronla çalışan medya grupları genel müdürü Ferhat Yıldırım ise, "Hüseyin beyin genç olması bizi de heveslendiriyor. Enerjisi bizlere de yansıyor" diye konuştu. Uğurlu, Alparslan Demirbaş yönetimindeki Ahi Yurdu Gazetesini, altı ay önce satın alarak faaliyetlerine başlamıştı.

Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu

Kırşehir, Türkiye, Yaşam, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:47 Teoman Yörük: "Bu işin ehli biziz; Yörsan'a talibiz" - Ekonomi
16:42 Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi
16:41 OTSO Başkanı Şahin: "Krizlerden ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemek için de gereken önlemleri... - Ekonomi
16:39 Acar: "Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli" - Ekonomi
16:37 Trump, yaptırımlı savunma bütçesini bu hafta imzalayacak - Ekonomi
16:20 Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor - Ekonomi
15:47 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor - Ekonomi
14:24 Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek - Ekonomi
14:12 Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama - Ekonomi
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt - Ekonomi
18.12.2019 17:04:04