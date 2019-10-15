Türkiye'nin En Genç Yörük Türkmen Beyi Kahramanmaraş'tan!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu'nun organizatörlüğünü; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Yörükler Derneği üstlendi. Toy'da, Cerit Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman İncecik, Türkiye'nin en genç Yörük Türkmen Beyi ilan edildi.

Antalya Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki meydanda toplanan yurt dışı ve Türkiye'nin değişik yerlerinden etkinliğe katılan Yörük ve Türkmen dernekleri, develerle davul zurna eşliğinde Dokuma Park'a kadar yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında birçok kişi temsili Yörük göçüne alkışlarla destek verdi. Dokuma Park'ta tertip edilen eğlence, protokol konuşmaları ile halk oyunları gösterisi ve temsili Yörük düğünü gerçekleşti. Düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu'na Türk Dünyası birlikte hareket ederek toya farklı bir renk kattı, birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar.

En Genç Yörük Türkmen Beyi Kahramanmaraş'tan!

Kahramanmaraş'tan bu sene ilk katılımın sağlandığı 26'ncı Uluslararası Yörük Türkmen Toyu'nda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Osman İncecik, En Genç Yörük Türkmen Beyi ilan edildi.

Uluslararası Yörük Türkmen Toyu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSÜ Öğrencisi Osman İncecik, "Çok güzel bir program oldum. Türkmen boyları adına, Kahramanmaraş adına, Çağlayancerit adına çok mutlu oldum. Benim için çok güzel bir gelişme. Yörük Türkmenleri 26 yıldır böyle etkinliklerle bir araya geliyordu. Kahramanmaraş'tan bu sene ilk olarak ben katıldım. Beni en genç Yörük Türkmen Beyi ilan eden bütün Yörük Türkmen Derneklerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ın en genç STK Başkanı oldu!

Cerit Türkmenleri üzerine 7 yıldır araştırma yaptığını belirten İncecik, bu çalışmalarını bir Sivil Toplum Kuruluşu çatısı altında yürütmeye karar verdiğini belirterek 2019 yılı Eylül ayında, Cerit Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurduğunu söyledi. Derneği kurmakla Kahramanmaraş'ın en genç STK Başkanı unvanını aldığını da dile getiren İncecik, şunları söyledi: "Bu alanda yıllarca araştırma yaptım. Bunun için il il, ilçe ilçe gezdim. Şimdi bu araştırmalarımı Cerit Türkmenleri ve Beyliği üzerine hazırladığım kitapta topluyorum. Bu daha başlangıç inşallah daha güzel, daha yüksek başarılar için çalışacağız. Beni bağrına basan Yörük Türkmen camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum."