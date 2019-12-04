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Türkiye'nin en güvenli şehri: 'Eskişehir'

Dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi hazırlanırken, Türkiye'den Eskişehir'in 10'uncu sırada yer aldığı saptandı.

04.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:37Türkiye'nin en güvenli şehri: 'Eskişehir'
Dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi hazırlanırken, 'den 'in 10'uncu sırada yer aldığı saptandı. Listede Türkiye'den 4 şehrin daha yer aldığı kaydedilirken, listenin ilk sırasına Abu Dabi'nin yerleştiği görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Press, farklı şehirlerle alakalı basına yansıyan adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Eskişehir ile alakalı basına 73 bin 474 haber yansıdığı tespit edildi. Listenin ilk sırasında yer alan Abu Dabi ise ülkemizde 830 basın haberiyle gündemde yer alırken, Formula 1 haberleriyle ön planda olduğu görüldü.

Ajans Press'in, Numbeo verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Böylelikle Türkiye'den Eskişehir'in ilk 10'da yer alması dikkat çekerken, Türkiye'den listeye giren diğer güvenli şehirler; Bursa (27), İzmir (49), Ankara (140), İstanbul (207) olarak kaydedildi.

Dünyanın en güvenli şehri ise Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi'nin olduğu gözlendi. Listede ilk on içerisinde yer alan diğer şehirler ise Doha, Quebec City, Taipei, Münih, Dubai, Zürih, Bern ve Hong Kong oldu. - İSTANBUL

Eskişehir, Abu Dabi, Türkiye, Ajans, Güncel

Kaynak: İHA

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