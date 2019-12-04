Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu

Dünya üzerinde en güveli şehirler listesinde Türkiye'den Eskişehir birinci olurken dünya sıralamasında 10. oldu. İstanbul ise sıralamada 207. sırada kaldı.

TÜRKİYE'Yİ ESKİŞEHİR TEMSİL ETTİ

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, farklı şehirlerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Eskişehir ile alakalı basına 73 bin 474 haber yansıdığı tespit edildi. Listenin ilk sırasında yer alan Abu Dabi ise ülkemizde 830 basın haberiyle gündemde yer alırken, Formula 1 haberleriyle ön planda olduğu görüldü.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DİĞER ŞEHİRLER

Ajans Press'in, Numbeo verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Böylelikle Türkiye'den Eskişehir'in ilk 10'da yer alması dikkat çekerken, Türkiye'den listeye giren diğer güvenli şehirler; Bursa (27) , İzmir (49), Ankara (140), İstanbul (207) olarak kaydedildi.

ABU DABİ BİRİNCİ

Dünyanın en güvenli şehri ise Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi'nin olduğu gözlendi. Listede ilk on içerisinde yer alan diğer şehirler ise Doha, Quebec City, Taipei, Münih, Dubai, Zürih, Bern ve Hong Kong oldu.