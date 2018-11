Türkiye'nin En Hızlı Lokmacısı

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:19



Gastronomi kenti Hatay 'ın yöresel tatlı lezzetlerinden olan 'lokma tatlısı' tadı kadar hızıyla da konuşuluyor. 2 kilo hamuru 1 dakika 33 saniyede lokma haline getiren lokma tatlısı ustası Kenan Düzay, hızıyla meslektaşlarına meydan okuyor.Hatay'da 34 yaşındaki lokma tatlısı ustası Kenan Düzay, lokma tatlısının tadı kadar hızının da konuşulmasını sağlıyor. 24 yıldır mesleği sürdüren Düzay, lokma tatlısını kendisinden hızlı kimsenin yapamayacağını iddia ediyor. Yaklaşık 1 dakika 33 saniyede 2 kilo hamuru lokma tatlısı haline getirdiğini belirten Düzay, katıldığı uluslararası yarışmalarda da kendisinden üstün kimsenin çıkmadığını söyledi. Düzay, "Yaklaşık 10 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. 24 yıllık bir geçmişim var. Lokma, pasta, baklava üzerine çalışıyorum. Lokmada profesör olduğum için bu işi daha hızlı yapıyorum. Ayriyeten de farklı yerlerde eğitmenlik yapıyorum. 34 yaşındayım ve bu mesleği severek yapıyorum. Lokmayı en hızlı yapan benim. Zaten İstanbul 'da da birçok uluslararası yarışmalara katıldım. Benden daha hızlısı çıkmamıştı. Yaklaşık 1 dakika 33 saniyede iki kilo hamur, 20 kilo pişmiş lokmayı çıkarmışımdır. Lokma işinde profesyonel olarak en hızlısı benim. Hatay'da, Türkiye 'de bu işi benden daha hızlı yapacak birini tanımıyorum. Neticede ben bu işi Hatay'da da, İstanbul'da da deneyerek yaptım. Gerçekten birçok usta ve şefin arasından başarılı olarak çıktım. İki kilo lokma hamuru yaklaşık 1 dakika 33 saniyede dökebiliyorum. Lokmaları taze ve günlük, saatlik hızlı bir şekilde yapmak için hamurun mayasını sürekli artırarak daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Daha çok lezzetli, çünkü iddialıyız bu işte. Ben ayriyeten HATMEK ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde pasta baklava ve sıcak tatlı eğitmenliği yapıyorum, orada da öğrencilerimiz var. Bu işi en iyi şekilde yapan benim" dedi.Lokma tatlısının 2 defa pişirilen bir tatlı türü olduğunu belirten Düzay, "Bir kilo una yaklaşık bir kilo 200 gram su, 20 gram maya, 50 gram kaynamış şerbet, 5 gram da tuz koyuyoruz. Bu işlemden sonra, lokmaları güzel yoğurduktan sonra, 15 dakika dinlendirdikten sonra lokmaları dökmeye başlıyoruz. İkinci aşamadan sonra bir daha pişiriyoruz lokmaları ve müşteriye sunuyoruz" dedi.Tatlıyla arası olan biri olmadığı halde tatlıcı Kenan Düzay'ın lokma tatlılarını çok sevdiğini ifade eden Hasan Büyüktaş, Tatlıcı Düzay'ın müthiş tatlılar yaptığını söyledi. Büyüktaş, "Kenan Beyin tatlıları gerçekten çok seviliyor. Bir de ayriyeten ben tatlıyı sevmediğim halde her seferinde gelip burada tatlı yiyorum. Gerçekten müthiş bir tatlı yaptığına şahit oldum. Her sefer gelip takılıyoruz. Onun tatlısını bol bol yiyoruz" diye konuştu.Kenan Düzay'ın sürekli müşterilerinden olan Mehmet Ateş de, Tatlıcı Düzay'ın lokma tatlılarının yapılışını izlemenin de yemenin de ayrı bir zevk verdiğini söyledi. Ateş, "Ben Kenan ağabeyin tatlılarını çok severim. Yani her zaman buraya geliyorum. Başka bir yer yok, nasıl desem her yerde var, burada her yerde görebilirsiniz ama Kenan ağabeyin tatlıları gibisi göremezsiniz. Tavsiye ederim mükemmel, onun üstüne diyecek laf yok. Onu müşteriye değil de rakiplerine sormanız lazım. Onlar da hayran kalmıştır eminim. Çünkü dökerken, yaparken izlemesi bile ayrı bir zevk veriyor. Yani yok Hatay'da onu gibi yok. Böyle bir lezzete sahip işini severek yapan bir kişi daha tanımıyorum, görmedim de siz de göremezsiniz eminim" dedi. - HATAY