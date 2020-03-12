Türkiye'nin 'En İyi Anne-Bebek Markaları' seçildi
Kırk bin anne toplam 20 kategoride Türkiye'nin en iyi anne-bebek markalarını seçti.
12.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Kırk bin anne toplam 20 kategoride Türkiye 'nin en iyi anne-bebek markalarını seçti.
Dijital/mobil hamilelik ve anne-bebek platformu Happy Mom, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Happy Mom Ödülleri'nin ikincisini gerçekleştirdi. Happy Mom ve Happy Kids mobil uygulamalarıyla Türkiye ve dünyadan 1 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, annelere 2019 yılının en iyilerini sordu. 'En iyi anne-bebek markalarını en iyi annelerin kendisi bilir!' sloganıyla düzenlenen oylamaya katılan 40 bin 96 anne 20 farklı kategoride Türkiye'nin en iyi markalarını belirledi.
Tüm kategorilerde kümülatif olarak en çok puanı alan Chicco , Türkiye'nin en iyi anne-bebek markası seçilirken, ödül almaya hak kazanan markalar şöyle sıralandı:
En İyi Anne- Bebek Markası: Chicco
En İyi Bebek Bezi: Prima
En İyi Bebek Maması: Aptamil
En İyi Emzik: Philips Avent
En İyi Biberon: Philips Avent
En İyi Islak Mendil: Uni Baby
En İyi Göğüs Pompası: Philips Avent
En İyi Deterjan/Yumuşatıcı: Uni Baby
En İyi Çatlak Kremi: Mustela
En İyi Göğüs Ucu Kremi: Lansinoh
En İyi Pişik Kremi: Bepanthol
En İyi Kanguru/Sling: Chicco
En İyi Korse: Yamuna
En İyi Ateş Ölçer: Braun
En İyi Mama Sandalyesi: Chicco
En İyi Park Yatak: Kraft
En İyi Bebek Arabası: Kraft
En İyi Oto Koltuğu: Kraft
En İyi Bebek Alışverişi: Ebebek
En İyi Alışveriş Sitesi: Trendyol - İSTANBUL
Dijital/mobil hamilelik ve anne-bebek platformu Happy Mom, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Happy Mom Ödülleri'nin ikincisini gerçekleştirdi. Happy Mom ve Happy Kids mobil uygulamalarıyla Türkiye ve dünyadan 1 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, annelere 2019 yılının en iyilerini sordu. 'En iyi anne-bebek markalarını en iyi annelerin kendisi bilir!' sloganıyla düzenlenen oylamaya katılan 40 bin 96 anne 20 farklı kategoride Türkiye'nin en iyi markalarını belirledi.
Tüm kategorilerde kümülatif olarak en çok puanı alan Chicco , Türkiye'nin en iyi anne-bebek markası seçilirken, ödül almaya hak kazanan markalar şöyle sıralandı:
En İyi Anne- Bebek Markası: Chicco
En İyi Bebek Bezi: Prima
En İyi Bebek Maması: Aptamil
En İyi Emzik: Philips Avent
En İyi Biberon: Philips Avent
En İyi Islak Mendil: Uni Baby
En İyi Göğüs Pompası: Philips Avent
En İyi Deterjan/Yumuşatıcı: Uni Baby
En İyi Çatlak Kremi: Mustela
En İyi Göğüs Ucu Kremi: Lansinoh
En İyi Pişik Kremi: Bepanthol
En İyi Kanguru/Sling: Chicco
En İyi Korse: Yamuna
En İyi Ateş Ölçer: Braun
En İyi Mama Sandalyesi: Chicco
En İyi Park Yatak: Kraft
En İyi Bebek Arabası: Kraft
En İyi Oto Koltuğu: Kraft
En İyi Bebek Alışverişi: Ebebek
En İyi Alışveriş Sitesi: Trendyol - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Manşet
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