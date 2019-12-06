İlk Bereket Sofrasında Çimen Camisi cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'nin en iyi belediyesi olacağız. 5 yılın sonunda ben inanıyorum ki hedeflerimizin tamamına ulaşarak beraberinde üzerine ilave edilmiş çalışmalarımız da olacak. Sürprizlerimiz de olacak" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği bu yıl da devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, yaz aylarında verilen aranın ardından bu sabah yeniden başladı. Yeni dönemin ilk Bereket Sofrası, Çimen Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin çay ocağında hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

TÜRKİYE'NİN EN KOLAY ERİŞİLEN KURUMUYUZ

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Bu buluşmalarımızın amacı, vatandaşlarımızla belirli vesilelerle bir araya gelmek. Sabah namazlarımızı eda ettik, beraberinde cemaatimizle hamdolsun bu sofralarda buluştuk. Sizlere de teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiniz. Önemli olan birlikte olabilmek, düşüncelerimiz ne olursa olsun ortak paydada buluşabilmek. Bu şehrin yöneticisi olarak benim en büyük ortak paydam vatandaşlarımızı dinlemek, onların sorunlarına çözüm üretmek, refah seviyesini arttırmaya çalışmak, bu şehirde severek, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak. Bu buluşmaları da bir vesile olarak görüyorum. Çünkü mahalle buluşmaları adı altında ekibimizle birlikte mahallelerimize gidip toplanarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yine her Cuma günü Cuma namazından sonra Ek Hizmet Binamızda vatandaşlarımızla randevusuz şekilde görüşerek sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız rahatlıkla yöneticilere ulaşabilsinler istiyoruz. Hamdolsun artık çok yönlü bir iletişim var. Yüz yüze iletişimin dışında da farklı kanallarla her türlü erişim sağlanabiliyor. Ancak biz yine de yüz yüze iletişimin daha sıcak olduğunu düşünerek bu tür buluşmaları da arttırmaya çalışıyoruz. Sabah buluşmalarımız da bunun bir örneğidir. Bereket Sofrası adı altında bir bölgemizin sakinleriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu dönemin ilk bereket sofrasını da Çimen camimizde gerçekleştirmiş olduk. Ben burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Burada yaptıklarımızı anlatmaktan ziyade sizleri dinlemek istiyorum. Ancak vatandaşlarımıza farklı iletişim kanallarımızı da hatırlatmak istiyorum. Şuan Türkiye'nin en kolay erişilebilen kurumuyuz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLACAĞIZ

Türkiye'nin en iyi belediyesi olacaklarını da vurgulayan Taban, şöyle devam etti: "Ben biliyorum ki şehrimizin ihtiyaçları çok. Bunun gerekçeleri de hızlı büyüme. 2018 yılından 2019'a kadar 10 bin 250 kişi büyüdük. Bu rakam Türkiye'de bir ilçe nüfusudur baktığınızda. Dolayısıyla hızlı büyümenin neticeleriyle beraber ikamet edecek konut, sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, otopark ihtiyaçları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları yapmanız gerekiyor. Ancak tabi biz hem mevcut eksiklikleri hem de artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendimizi dengelemeye çalışıyoruz. Şundan emin olabilirsiniz, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Temizlik hizmetlerini kendi bünyemize alarak çok ciddi bir tasarruf elde ettik. Allah nasip ederse şimdi 29 tane daha araç filosu ekliyoruz. Kamyonlar, iş makineler gibi… Bunları da arkadaşlarımız bugün almak için gidiyorlar. Önümüzdeki hafta da kamuoyuna tanıtımını yapmayı planlıyoruz. Bunları arttırdığımız paralarla, kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla milletin malı yapacağız inşallah. En modern şekilde de bu araçlarla hizmet edeceğiz. Tuzlama araçlarımız geliyor, yeni nesil kamyonlarımız geliyor, kamyonetlerimiz geliyor. Allah'a hamdolsun filomuzu güçlendiriyoruz, insan kaynağımızı eğiterek, donatarak etkin şekilde çalışmayı hep birlikte öğreniyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye'nin en iyi belediyesi olacağız. 5 yılın sonunda ben inanıyorum ki hedeflerimizin tamamına ulaşarak beraberinde üzerine ilave edilmiş çalışmalarımız da olacak. Sürprizlerimiz de olacak."

Konuşmanın ardından vatandaşlar talep ve önerilerini Başkan Taban ve beraberindeki heyete iletti. Mahalleyle ilgili karşılıklı istişareler yapıldı.